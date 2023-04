Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tafel hat vorübergehend eine Filiale in der Schachenstraße: Flüchtlinge aus der Ukraine erhalten ihre Lebensmittelration aus einer Garage im CVJM-Gebäude heraus. Weil das Tafel-Team wegen steigender Kundenzahl an seine Grenzen stößt, startete Tafel-Vorsitzender Gerhard Herrmann einen Hilferuf an die Stadt – und verhängt eine Sperre für Neukunden.

Aktuell packen Netzwerk60-Plus-Koordinatorin Sabine Kober und das Team um Peter Riegel sowie Lukas Bath vom Stadtjugendring beim Verteilen der Tafelpakete mit an. Die Ausgabe