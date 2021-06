„Werde auch du zum Lesemonster“ – unter diesem Motto findet zwischen 5. Juli und 4. September der Lesesommer statt. Die Stadtbücherei beteiligt sich eigenen Angaben zufolge bereits zum 13. Mal an einer der größten Ferienaktionen in Rheinland-Pfalz.

Ziel der landesweiten Kampagne ist es, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren außerhalb der Schule für das Lesen zu begeistern. Gefördert werden soll außerdem das Lese- und Textverständnis sowie die sprachliche Kompetenz. „Es ist uns ein besonderes Anliegen, diejenigen zur Teilnahme und zum Bücherlesen zu motivieren, die nicht viel oder nicht so gerne lesen“, erläutert Ulrike Weil die Philosophie der Aktion. Die Leiterin der Stadtbücherei möchte die Kindern und Jugendlichen zum Mitmachen motivieren und verspricht dem Nachwuchs spannende Lese-Abenteuer in den Sommerferien. Die Veranstaltung findet erneut ausschließlich in digitaler Form statt, persönliche Interviews vor Ort in der Bücherei wird es nicht geben, auch das obligatorische Abschlussfest wird voraussichtlich entfallen. Darauf haben sich die Veranstalter vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie verständigt.

Speziell für den Lesesommer wurden rund 600 neue Bücher angeschafft, auf die nur Clubmitglieder Zugriff haben. Jeder, der sich anmeldet, erhält einen speziellen Ausweis. Zusätzlich stehen Teilnehmern die E-Books im Bestand der Onleihe als Lesesommer-Lektüre verfügbar. Zu jedem gelesenen Buch füllen die Club-Mitglieder eine digitale Bewertungskarte aus – entweder als Online-Buchtipp, über einen sogenannten Buch-Check, per E-Mail oder über das Malen einer Buchszene. Die notwendigen Unterlagen sind unter www.pirmasens.de/lesesommer zu finden und liegen zusätzlich in der Stadtbücherei zur Abholung aus. Nach Auskunft von Ulrike Weil werden in den kommenden Tagen die entsprechenden Materialien auch über die Schulen verschickt. Das Bibliotheksteam bestätigt die gelesenen Bücher im Club-Ausweis.

Alle, die mindestens drei Bücher lesen, erhalten nach den Sommerferien ein Zertifikat und können Preise gewinnen. Zusätzlich belohnen viele Schulen die Teilnahme durch einen positiven Vermerk im nächsten Halbjahreszeugnis. Erneut unterstützt die „Kinder- und Jugendhilfestiftung Rainer Jochum“ den Lesesommer mit einer großzügigen finanziellen Zuwendung.

Corona zum Trotz war die digitale Lesesommer-Premiere 2020 ein großer Erfolg. Im vergangenen Jahr beteiligten sich in Pirmasens insgesamt 312 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren an der Aktion. Die Mädchen und Jungen verschlangen laut Stadtverwaltung unterm Strich 1852 Bücher mit zusammengerechnet 212.667 Seiten. Die Grundschulen stellten mit mehr als der Hälfte der Teilnehmer die größte Gruppe, gefolgt von den Gymnasien.

Zur Info

Die Stadtbücherei, Dankelsbachstraße 19, ist montags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie dienstags und mittwochs durchgehend von 10 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen stehen telefonisch unter der Rufnummer 06331/842360 oder per E-Mail unter stadtbuecherei@pirmasens.de zur Verfügung.