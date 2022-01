Weil das traditionelle Weihnachtsessen des Stadtrats und damit der übliche gemeinsame Ausklang des Jahres Corona-bedingt erneut ausfallen musste, hat die Stadtverwaltung zum Jahresende wieder Gutscheine ausgegeben.

Üblicherweise fand bis 2019 auf Einladung der Verwaltungsspitze jeweils im Dezember ein Weihnachtsessen für die Mitglieder des Stadtrats statt. Erneut wurden nun stattdessen die 44 Ratsmitglieder mit Gutscheinen bedacht, zudem fünf Pressevertreter. Amtsleiter, Ortsvorsteher ohne Stadtratsmandat und Ortsbeiratsmitglieder bekamen wie im vergangenen Jahr keine Gutscheine.

Die Stadt hatte im Dezember 2020 erstmals diese Alternative angeboten, sozusagen eine Einladung zu einem Pirmasenser Gastronomiebetrieb nach Wahl. Die Stadt übernimmt dabei einen Betrag von 20 Euro pro Person. Man wolle so auch die Pirmasenser Gastronomie in „bewegten Zeiten unterstützen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Bewirtungsbelege können wie gehabt bis zum Jahresende beim Büro des Oberbürgermeisters eingereicht werden; das Geld wird per Überweisung erstattet. Werden alle Gutscheine eingelöst, kostet das die Stadt 49 mal 20 Euro, also 980 Euro.

Wobei die Nachfrage sich 2021 in Grenzen hielt. Wie die Verwaltung mitteilt, wurden übers Jahr lediglich 14 der 44 an Stadtratsmitglieder ausgegebenen Gutscheine eingelöst.