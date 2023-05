Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der queere Treff Buntgemischt hat an die Stadt Pirmasens appelliert, an Aktionstagen die Regenbogenflagge zu hissen. Diesen Vorschlag hat das Rathaus abgelehnt. Stattdessen gibt es eine Aktion am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit an der Nagelschmiedsbergtreppe.

Seit September 2021 gibt es den queeren Treff Buntgemischt in Pirmasens. Dort sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre willkommen, die sich mit LGBTQ+-Gemeinschaft identifizieren oder diese kennenlernen