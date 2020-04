Die Stadt will einen Schlussstrich unter einen jahrzehntelangen Rechtsstreit mit einem saarländischen Bauunternehmer ziehen. Nicht zuletzt wegen der hohen Verfahrenskosten, muss die Stadt nun deutlich tiefer in die Tasche greifen, als hätte sie vor Jahren die offene Forderung anstandslos beglichen.

In den 1990er Jahren wurde die Firma beauftragt, die Streckbrücke zu sanieren. Es ging damals um ein Auftragsvolumen von über sieben Millionen Mark, umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Weil es im Nachgang Uneinigkeiten über einen ausstehenden Betrag von 1,5 Millionen Mark, rund 800.000 Euro, gab, zog das Unternehmen vor Gericht. Das Verfahren ging über mehrere Instanzen und endete kürzlich mit einem Urteil des Oberlandesgerichtes Zweibrücken.

Die Richter verdonnerten die Stadt dazu, der Firma 392.000 Euro zu zahlen. Dazu kommen noch Zinsen und Verfahrenskosten. OB Markus Zwick bezifferte die am Montag im Stadtrat mit 320.000 und 140.000 Euro. Unterm Strich steht also insgesamt eine Summe von 850.000 Euro. Diesen Betrag will die Stadt nun zahlen.

Einstimmig sprach sich der Stadtrat dafür aus, den Rechtsstreit zu beenden. OB Zwick verwies zuvor darauf, dass eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof wohl nur geringe Erfolgsaussichten hätte. Außerdem würde ein solches Verfahren weitere Zeit und Geld kosten. Zwick verteidigte den bisherigen Rechtsstreit unter anderem damit, dass die damaligen Bauarbeiten vom Land bezuschusst wurden. Das Land habe darauf bestanden, den Rechtsstreit auszufechten und ein Urteil zu erlangen. Das führte dazu, dass Vergleiche, die immer mal wieder im Raum standen abgelehnt wurden.

Die hohen Kosten des Verfahrens sind für Steuerzahler nur schwer erträglich, kommentiert RHEINPFALZ-Redakteur Andreas Ganter.