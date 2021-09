Die Stadt wird keine dauerhafte Toilette im Strecktal errichten. Das machte der Beigeordnete Denis Clauer am Montag im Hauptausschuss deutlich. „Ich sehe in den Wintermonaten den Bedarf nicht“, sagte er. Zudem bedeute eine Toilette hohe Personalkosten.

Die SPD hatte bereits 2019 den Antrag gestellt, die Stadt solle die dauerhafte Ansiedlung von Gastronomie im Strecktal prüfen. Der Antrag war durch Corona inzwischen überholt, zumal der Caterer V-Zeit über Sommer nun einen Biergarten im Strecktalpark anbietet. „Mit dieser Lösung können wir gut leben“, sagte Clauer.

SPD: Parkbesucher „vermissen dauerhafte WC-Anlage“

Doch Gerhard Hussong (SPD) wollte so schnell nicht lockerlassen. „Man sollte darüber nachdenken, ob ein Gebäude nicht doch sinnvoll wäre“, regte er an. Clauer jedoch bewertet eine Dauerlösung „aus planerischer Sicht kritisch“, und wirtschaftlich sei sie auch nicht. Im Winter lohne keine Gastronomie im Park. „Der ist in den Sommermonaten belebt.“

„Aber nicht nur Gastronomie-Besucher vermissen eine dauerhafte WC-Anlage im Strecktal“, beharrte Hussong. Denn wenn der Biergarten abgebaut wird, verschwinden auch die zugehörigen mobilen Toiletten. Clauer erklärte, er sehe ganzjährig keinen Bedarf für fest installierte Toiletten im Park, „zumal es ja im Rheinberger die offenen Toiletten gibt“. Zudem bedeute eine dauerhaftes WC „vierstellige Personalkosten“, von den Baukosten ganz zu schweigen. Die SPD behält sich vor, erneut einen entsprechenden Antrag einzubringen.