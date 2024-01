Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Blick auf die Statistik: Nach offiziellen Angaben scheint die Stadt 2023 etwa viermal so viel für die Unterbringung von Obdachlosen ausgegeben zu haben wie im Jahr davor. Nach Rückfrage stellt sich heraus, dass der Unterschied zwischen den beiden Jahren eher in der Zählweise besteht. Der Hintergrund der Geschichte ist jedoch einigermaßen skurril.

Zwischen zwei Tagen und sieben Monaten verbringen Menschen in Pirmasens in einer Obdachlosenunterkunft. 52 Personen haben diese Möglichkeit im vergangenen Jahr in Anspruch genommen. „Die