Der Protestantische Kirchenbezirk Pirmasens hat am 29. November die Wahl: Die Presbyterien, also die obersten Leitungsorgane der Kirchengemeinden, werden neu zusammengesetzt. Neu in diesem Jahr: Erstmals heißen die früheren „Presbyterwahlen“ nun Kirchenwahlen. Aber nicht nur der Name ändert sich, auch der Wahlmodus: Es wird eine reine Briefwahl.

„Wir stehen vor der Urwahl an der Basis unserer Kirche. Nachdem sich das Presbyterium neu zusammengesetzt hat, folgt anschließend die Bezirkssynode und dann die Landessynode. Bei uns Protestanten wird demokratisch gewählt, das Kirchenvolk hat das Sagen“, erläutert Dekan Ralph Krieger und erklärt die Aufgabe der Presbyter, die für sechs Jahre gewählt werden.

Es geht um das Profil der Kirche vor Ort

Die gewählten Frauen und Männer entscheiden gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern über Inhalte und Profil der Kirche vor Ort: Wie kann Kirche sich für Flüchtlinge engagieren, wie soll die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aussehen, wie muss ein Gottesdienst gestaltet sein, damit er Menschen erreicht? Zudem entscheiden die Presbyterien über Finanzen, Gebäude und Personal einer Gemeinde. Gerade die diesjährige Wahl für dieses „wichtige“ Amt sei interessant. „Wir leben in Umbruchzeiten, in denen sich auch die Kirche neu ausrichten muss“, fügt Krieger mit Blick auf die Corona-Krise an.

Lange Funkstille

Gottesdienste seien lange ausgefallen, über mehrere Wochen habe Funkstille in den Gemeinden geherrscht. Das habe dazu geführt, dass Menschen, die sich für das Amt eines Presbyters interessiert haben, ins Private zurückgezogen haben. „So langsam kehrt aber in den Kirchen etwas Normalität zurück. Wir hoffen, dass sich die Leute nun wieder engagieren möchten. In diesen Tagen beginnt für uns die Suche nach geeigneten Kandidaten“, kündigt Pfarrer Walter Becker an, Wahlbeauftragter des Kirchenbezirks.

Gesucht seien sowohl Menschen, die fest im Leben stehen und ihre Aufgabe mit Erfahrung verrichten können, als auch junge Menschen mit neuen Ideen, die ihre Talente erst noch entdecken müssen. „Gerade sie haben von diesem Amt einen persönlichen Mehrwert, denn mit dieser Aufgabe lernt man auch fürs Leben“, ist sich Dekan Krieger sicher. Wählbar ist, wer am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und konfirmiert ist. Wahlberechtigt seien grundsätzlich alle Kirchenmitglieder des Kirchenbezirks Pirmasens, die am Tag der Wahl das 14. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens zwei Monaten ihrer Kirchengemeinde angehören.

30.000 Wahlberechtigte

„Im Kirchenbezirk Pirmasens haben wir derzeit rund 30.000 Wahlberechtigte“, sagt Pfarrer Walter Becker. So einfach wie früher, geeignete und engagierte Menschen zu finden, sei es allerdings auch in der Protestantischen Kirche nicht mehr. Kirchenaustritte und demografischer Wandel spielten hier eine wesentliche Rolle. Nicht zuletzt deshalb stünden die Kirchenwahlen unter dem Motto „Mut machen, mitmachen“. Damit wolle mal vor allem junge Gemeindemitglieder motivieren, sich zu engagieren. „Im Idealfall bildet das Presbyterium einen Querschnitt aus der Gemeinde ab. Darunter finden sich etablierte Presbyter, die erneut kandidieren, Leute aus der Gemeindearbeit aber auch Quereinsteiger, die die Zukunft ihrer Gemeinde mitgestalten möchten“, so Dekan Krieger. Laut Pfarrer Becker erhalten alle Wahlberechtigten Anfang November einen Wahlberechtigungsschein und die Briefwahlunterlagen zugestellt. Die Wahlbriefe können dann in diversen Wahlbriefkästen, die jede Kirchengemeinde ausdrücklich benennt, bis zum Wahltag um 18 Uhr eingeworfen werden. Wer kandidieren wolle, könne sich beim Protestantischen Dekanat Pirmasens oder in seiner Kirchengemeinde melden.