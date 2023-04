Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Bärmesens is e kraisfrai'i Schdadt in Rhoilond-Palz, Daitschlond. Sie is a de Verwaltungssitz vum Londkräs Siedwestpalz, vun dämm se a umschloss is, un lait om Westrond vum Pälzerwald.“ So ungefähr klingt es, wenn wir Pirmasenser Auswärtigen beschreiben, wo sie herkommen. Wie stolz sind die Pirmasenser auf ihren Dialekt? Sind sie überhaupt stolz darauf oder ist er ihnen eher peinlich? Die RHEINPFALZ hat sich in der Fußgängerzone umgehört.

„Im Urlaub an der Nordsee, wenn meine Frau und ich miteinander Dialekt gesprochen haben, wurden wir schon für Bayern gehalten“, erzählt Josef Tröstl