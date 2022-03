Jetzt ist es dem Bürgermeister am Montag doch noch rausgerutscht. Bei den Sondierungsarbeiten für die Umgestaltung der Fußgängerzone wurden unterirdische Gewölbe entdeckt, in denen vielleicht ein Schatz zu finden wäre. Es handelt sich laut Bürgermeister Michael Maas um zwei Gewölbe.

Eines davon liegt im Bereich der heutigen Postfiliale und scheint relativ groß zu sein. Auf jeden Fall so groß, dass die Stadt nicht einfach beim Umbau der Straße darüber hinweg gehen kann. Bevor großartige Gerüchte ins Kraut schießen, wollte Maas im Hauptausschuss mal einen Zwischenstand berichten. Sein Chef, Oberbürgermeister Markus Zwick, fabulierte aber schon mal von einem Goldschatz in den Gewölben, mit denen alle städtischen Schulden auf einen Schlag abbezahlt werden könnten. Da sieht man mal wieder, wie übermäßige Schulden den Realitätssinn verwirren können oder Zwick weiß nicht mehr, wie hoch die Schulden der Stadt sind.

So groß können die Gewölbe wohl kaum sein, dass die 400 Millionen Euro an Schulden der Stadt Pirmasens abbezahlt werden könnten. Da müsste praktisch die halbe Fußgängerzone mit Gewölben voller Gold untertunnelt sein. Es sollen aber nur zwei Gewölbe sein, die Maas ganz schnöde und pragmatisch verfüllen will. Vorher soll aber noch mal reingeguckt und vermessen werden. Vielleicht ist ja doch ein kleiner Goldschatz drin. Vielleicht ließe sich das unterirdische Gemäuer aber auch noch gewinnbringend verkaufen. Aktuell sind viele Menschen auf der Suche nach einem Bunker. Womit die Gewölbe auch ohne Schatz einen hohen Wert hätten.