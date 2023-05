Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Fasnachtssession läuft schon auf Hochtouren, da darf das passende Kostüm nicht fehlen. Oliver Vafiadis von der Firma Vabo kennt die Kostümtrends und erklärt, warum die Fasnacht auch nach Corona mit Problemen zu kämpfen hat.

Nachdem die vergangenen Jahre auch für die Narren in der Region nicht ganz so einfach waren, können sie in dieser Session wieder richtig feiern. Doch wer in der fünften Jahreszeit