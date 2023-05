Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In die Pirmasenser Messe kehrt wieder mehr Leben ein. Die Impflinge weichen dem traditionellen Messegeschehen. Der Pirmasenser Veranstalter Michael Frits startet am 23. Oktober mit seiner ProVita-Messe. Für Januar und Februar hat Frits weitere Messen vorgesehen und will auch an seinen anderen Standorten wieder präsent sein.

Im August hat Messe-Frits schon den ersten Bausalon nach der Pandemie in Merzig angeboten. Alles sei problemlos gelaufen, berichtet der Pirmasenser, der zuversichtlich ist, die ProVita in Pirmasens in der