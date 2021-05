Es ist ein bisschen, wie wenn man ein Haus umbaut: Irgendwann reicht’s mit dem Stückwerk, und dann muss ein großer Betrag investiert werden. Die Feuerwehr hat ebenfalls genug vom Stückwerk. Nächstes Jahr wird die Leitstelle für knapp eine Million Euro erneuert. Damit endlich zusammenpasst, was zusammengehört.

Wobei, hatte der Beigeordnete Denis Clauer jüngst im Stadtrat betont, dabei eigentlich nur das Notwendigste gemacht wird. Im Mittelpunkt steht die Erneuerung der Haustechnik, die in Teilen noch aus der alten Feuerwache in der Lemberger Straße stammt.

Seit die Feuerwehr vor 21 Jahren ihren heutigen Sitz in der Gasstraße bezog, wurde an verschiedenen Stellen nachgerüstet, umgestellt und nachgebessert. Einiges passte noch nie, anderes im Laufe der Jahre nicht mehr zusammen. „Ein Schnittstellenproblem“, sagt Stadtfeuerwehrinspekteur Karl-Heinz Bär im RHEINPFALZ-Gespräch: Alte und neue Technik vertragen sich nicht immer. So lässt sich beispielsweise der hintere Eingang vom Hof nicht via Türöffner öffnen, und auch die Durchsagen im Haus funktionieren nicht reibungslos.

2022 soll es losgehen

Die Hauptarbeiten sollen 2022 beginnen. Die Modernisierung betrifft im Wesentlichen die Leitstelle. Jener Raum in der Wache ist die Kommandozentrale der Feuerwehr: Dort geht über die Integrierte Leitstelle in Landau der Alarm ein, wenn ein Pirmasenser über 112 beispielsweise einen Brand meldet; dort werden die Einsätze koordiniert; dort hängen die großen Landkarten, auf denen selbst Feldwege detailliert zu erkennen sind; dort laufen alle Fäden zusammen; dort werden im Einsatz per Knopfdruck die Türen und Tore der Wache geöffnet und geschlossen; dort wird beim Einsatz beispielsweise geprüft, ob genug Atemschutzgeräteträger ausrücken oder ob Wehrleute nachalarmiert werden müssen.

Besagte Kommandozentrale erinnert auf den ersten Blick an den Regieraum eines Fernsehstudios: Ein meterlanges Pult mit etlichen Monitoren und vielen Schaltern und Knöpfen. Der Eindruck, dass manche aus längst vergangenen Zeiten stammen, täuscht nicht: Karl-Heinz Bär zeigt ein Bedienfeld im Pult, das die Sirenen in der Stadt ansteuert. Nur dass diese längst stumm sind. Einiges in der Leitstelle ist technisch längst überholt, anderes funktioniert in parallelen Systemen: Etliche Telefone stehen nebeneinander. Welcher Apparat ist wofür? Welche Maus gehört zu welchem Computer? Für den Besucher schwer zu durchblicken. Bär macht deutlich: Nach dem Umbau wird es hier deutlich übersichtlicher, auch für das Personal.

Die Leitstelle ist eine Männerbastion

Die Leitstelle ist 24 Stunden täglich sieben Tage die Woche im Schichtbetrieb mit jeweils einem Mann besetzt – bei den hauptamtlich tätigen Wehrleuten gibt es bislang keine Frau. Wenn es Probleme mit den Servern gibt, muss dieser eine Mann im Keller auf Fehlersuche gehen und dafür die Kommandozentrale verlassen. Nach dem Umbau nicht mehr, denn der Serverraum soll direkt neben die Leitstelle umziehen.

Statt „an manchen Stellen zum 30. Mal einen Teilbereich“ zu ersetzen soll laut Bär nun einmal im größeren Stil modernisiert werden, „für die nächsten 20 Jahre“ sozusagen. „Wir wollen keine Einzellösungen mehr“, erklärt er. Darüber hinaus müsse man auch Vorschriften, die den Arbeitsplatz betreffen, Rechnung tragen: Stichwort höhenverstellbare Schreibtische. Immerhin kann eine Schicht in der Leitstelle bis zu zwölf Stunden dauern, und die sollen die Wehrleute keineswegs nur im Sitzen verbringen.

600 Einsätze

Knapp 600 Einsätze hatte die Pirmasenser Feuerwehr 2020, alle koordiniert über die Leitstelle, darunter Brände ebenso wie technische Hilfe (etwa Wasser aus dem Keller pumpen oder Notfall-Türöffnungen) und auch Tierrettungen.