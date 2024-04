Wer Textiltechnik hört, denkt meist an Kleidung. Wer an der Hochschule in Pirmasens Textiltechnik studiert, hat aber oft auch mit Autos, Flugzeugen oder Baustoffen zu tun.

Taschen färben und das Erkennen von Fasern unterm Mikroskop standen am Samstag beim Tag der offenen Tür der Hochschule in Pirmasens im Textillabor auf der Mitmachliste für die Besucher. „Man muss die Grundlagen kennen, um zukunftsweisend forschen zu können“, sagt Luisa Medina. Das Textiltechnik-Studium vermittle die Grundlagen, um an innovativen Forschungsprojekten mitzuarbeiten.

Seit 2015 ist Medina Professorin im Studiengang Leder- und Textiltechnik an der Hochschule in Pirmasens. Aktuell ist die Textiltechnik an zwei großen EU-Projekten beteiligt, die am Campus Pirmasens einen Forschungsschwerpunkt haben. Das Projekt Biomat, das bis Jahresende läuft und Fortschritte mit Blick auf nachhaltigere Produktion von Matratzen, Autoteilen für den Innenraum oder Isolierplatten für die Bauindustrie erzielte, stellt 1,3 Millionen Euro Forschungsgelder in Pirmasens zur Verfügung. Chemiker und Textilingenieure forschen unter der Leitung von Sergiy Grishchuk bei einem Projekt, an dem sich Forscher aus mehreren Ländern beteiligen.

Wo Steine geschmolzen werden

Luisa Medina hat sich nach ihrem Chemiestudium in Madrid und ihrem beruflichen Wechsel nach Deutschland zunehmend auf die Arbeit mit Naturfasern wie Hanf oder Flachs spezialisiert. Diese verbindet sie zum Beispiel mit anorganischen Hochleistungs-Naturfasern aus Basalt. Fasern aus Basalt werden gewonnen, indem die Steine geschmolzen werden. Daraus entstehen Faserverbundwerkstoffe, zum Beispiel Vliesstoffe, die leistungsstark sind und zugleich das mit den Forschungsprojekten verknüpfte Ziel Nachhaltigkeit erfüllen.

Bislang kommen oft noch glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) zum Einsatz. Dafür werden sehr viele fossile Rohstoffe verbraucht, das Recycling ist schwierig. „Unser Ziel ist es, den Anteil an nachwachsenden Rohstoffen deutlich zu erhöhen“, sagt Medina. Solche Verbundfaserstoffe könnten zum Beispiel den Automobilbau nachhaltiger machen, deutlich weniger Treibhausgase verursachen.

Kreislaufwirtschaft aufbauen

Neue Herstellungsarten und optimales Recycling sind auch Leitthemen für das EU-Projekt namens r-LightBioCom, an dem 15 Partner aus fünf Ländern beteiligt sind. 2023 ist es gestartet. Chemiker und Textilingenieure der Hochschule in Pirmasens forschen hier gleichfalls gemeinsam. Sergiy Grishchuk leitet dieses Projekt, bei dem neue biobasierte Materialien für Hochleistungsverbundwerkstoffe entwickelt werden, die den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft in den Anwendungsgebieten Automobil, Infrastruktur und Luftfahrt ermöglichen. Die EU stellt für das 42 Monate dauernde Projekt rund vier Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Wie lassen sich Verbundwerkstoffe mit hoher Recyclingquote herstellen und dadurch bereits im Produktionsprozess erhebliche Mengen an fossilen Ressourcen sparen. Daran wird europaweit im Projekt r-lightBioCOm geforscht. Das Forschungskonsortium mit Mitgliedern aus ganz Europa, traf sich an der Hochschule in Pirmasens, die eine wichtige Rolle im Projekt spielt. Foto: Andrea Daum

Neue biobasierte Materialien sollen so eingesetzt werden können, dass möglichst wenig bis gar kein Abfall anfällt, weil eine hundertprozentige Recyclingquote erreicht wird. Was Herstellung günstiger und energieärmer macht. Zugleich wird so der CO 2 -Ausstoß reduziert.

Internationales Forschertreffen

Auch hier spielen Naturfaserverbundstoffe eine entscheidende Rolle, wie sich unter anderem beim zweiten Treffen der internationalen Forschungsteilnehmer zeigte, das in Pirmasens und Kaiserslautern stattfand. Aus diesem Treffen könnte sich für die Textiltechniker ein spezielles Unternehmensprojekt entwickeln. Ein Unternehmen aus Spanien, das glasfaserbasierte Materialien herstellt, die zum Beispiel im Brücken- und Tunnelbau eingesetzt werden, hat bei diesem Treffen die Anlagen zur Vliesherstellung in Pirmasens gesehen. Was bei diesem Unternehmen bei der Glasfaserherstellung aktuell noch als Abfall anfällt, „könnten wir für die Vliesherstellung nutzen“, erläutert Luisa Medina. Ein Vertreter des spanischen Unternehmens war bereits erneut an der Hochschule, „und wir haben hier erste Versuche gemacht, die super funktioniert haben“, sagt die Professorin.

Das sind zwei von mehreren Forschungsprojekten, an denen die Textilingenieure beteiligt sind. Nachhaltige Baustoffe und das Färben von Textilien mit Algen sind weitere interdisziplinäre Themenfelder, die sie absehbar beschäftigen werden.