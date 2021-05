Wer die trotz passender Corona-Zahlen immer noch geschlossenen Fitnessstudios kritisiert, mache es sich zu einfach, findet Thomas Kelbling vom Campus-Fitnessstudio. Die Entscheidung von vier Pirmasenser Studios nicht zu öffnen, sei richtig gewesen. Auf Kommando ein Programm hochzufahren und die anderen Aktivitäten des Studios zu beenden, funktioniere nicht.

Kelbling verweist auf das umfangreiche Rehasport-Angebot seines Studios, das auch während des Lockdowns für Menschen mit Rezept möglich ist. Dazu kommt die Krankengymnastik am Gerät, die ebenfalls einer ärztlichen Verordnung bedarf. 18 Rehakurse fänden pro Woche im Campus aktuell statt und während dieser Kurse sei dann die maximale Personenzahl, die gleichzeitig in den Räumlichkeiten sein darf, oft ausgereizt, gibt Kelbling zu bedenken. 40 Personen pro Stunde dürfen in sein Studio.

Hätte das Campus in der vergangenen Woche nun für die normalen Mitglieder geöffnet, hätten die Rehakurse und die Krankengymnastik abgesagt werden müssen, da sonst die Personenzahl überschritten gewesen wäre, erläutert Kelbling sein Dilemma. Zudem hätte ihm die Aktion kaum etwas gebracht. „Ich kann doch nicht wegen drei Tagen Beiträge abbuchen.“

Seit November werden laut Kelbling im Campus keine Beiträge von den Mitgliedern abgebucht. Finanziell hält sich das Studio unter anderem mit Überbrückungshilfen von staatlicher Seite über Wasser, was aber bei weitem nicht ausreiche. Die Hilfen kämen zudem immer drei bis vier Monate später als beantragt. „Das deckt nicht alles ab“, betont der Fitnessunternehmer, der seit Februar 2020 etwa 400 Mitglieder verloren habe, was einem Verlust von 20 Prozent entspreche. Kelbling weiß nicht, wie er das ausgleichen soll.

Rein theoretisch könnte er Ende der Woche wahrscheinlich wieder aufmachen, da der Inzidenzwert für Pirmasens schon länger unter 100 liegt, um dann schlimmstenfalls wenige Tage später wieder schließen zu müssen.

„Wir streben den 1. Juli für die Wiedereröffnung an“, kündigt er an. Dann sei hoffentlich der Inzidenzwert dauerhaft unter 50, was auch mehr Trainierende in den Räumen und offene Duschen erlauben dürfte. Bis dahin will das Campusteam mit einem Outdoorprogramm die Zeit zu überbrücken versuchen. Auf einem Rasenplatz neben dem Studio soll ab Anfang Juni das Programm angeboten werden. Fitboxen gibt es auf dem Parkplatz. „Das wird auch ohne Test gehen, soweit das derzeit bekannt ist“, hofft Kelbling.

Investiert hat er trotz Pandemie auch. Im November, just zum Lockdown, wurde ein neuer Milon-Circle installiert, der ein besonders effektives Zirkeltraining ermögliche. 250.000 Euro habe die Anlage gekostet. Gerade für therapeutisches Training sei diese Anlage wichtig, betont Kelbling, der nicht verstehen kann, wieso von der Politik bei den ganzen Corona-Maßnahmen das gesundheitsorientierte Fitnesstraining nicht gebührend wertgeschätzt werde.