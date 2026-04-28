Der Schritt in die Selbstständigkeit war für Philipp Stilgenbauer kein Schritt ins Ungewisse, sondern die Fortsetzung eines Weges, der mit seiner Familie verbunden ist.

Das Dachdeckerhandwerk wurde Philipp Stilgenbauer gewissermaßen in die Wiege gelegt. Aufgewachsen im elterlichen Betrieb im Ortsbezirk Erlenbrunn war der Alltag auf der Baustelle für ihn von klein auf selbstverständlich. Nach der Schule ging es häufiger direkt zu den Kunden, wo er seinem Vater und Onkel über die Schulter schaute, manchmal auch einfache Handgriffe übernahm. „Ich habe früh gesehen, was man mit diesem Beruf schaffen kann. Und ich habe auch gespürt, wie viel Stolz darin steckt, wenn am Ende ein fertiges Dach oder eine Fassade steht, die man selbst mitgestaltet hat“, erinnert er sich.

Diese frühen Eindrücke haben ihn geprägt. Wenn er heute durch den Vorort fährt und an der Fassade eines Hauses in der Hauptstraße vorbeikommt, ist es für ihn eine Erinnerung an den Anfang. „Das war einer meiner ersten größeren Aufträge. Zum ersten Mal meine eigene Firmenwerbung an einem Objekt zu sehen – das war ein unglaubliches Gefühl“, sagt er.

Von familiärer Expertise geprägt

Seit 2015 ist Stilgenbauer selbstständig. Der Beruf war für ihn immer Teil seines Lebens: Ausbildung im Familienbetrieb, anschließend die Meisterprüfung, viele Praxisjahre im Betrieb von Vater und Onkel. Dort lernte er auch die Abläufe hinter den Kulissen kennen: Organisation, Kundenkontakt und wirtschaftliches Denken.

Besonders prägend war dabei die unterschiedliche Expertise innerhalb der Familie. Sein Onkel, öffentlich bestellter und vereidigter Gutachter, vermittelte Fachwissen und einen geschulten Blick für Details. Sein Vater Jürgen, lange Zeit auch als städtischer Dezernent im Amt, brachte als Betriebswirt im Handwerk die kaufmännische Perspektive ein. „Diese Kombination aus Praxis, Theorie und wirtschaftlichem Verständnis war für mich die ideale Vorbereitung“, sagt Stilgenbauer. Trotz dieser Verwurzelung wollte Stilgenbauer seinen „eigenen Weg gehen“ und sich „etwas Eigenes aufbauen“. Mit dem Meistertitel in der Tasche entschied er sich schließlich 2015 für den Schritt in die Selbstständigkeit.

Der Chef mit auf der Baustelle

Die Anfangszeit war geprägt von überschaubaren Projekten. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter konzentrierte sich Stilgenbauer zunächst auf den Einbau und die Erneuerung von Dachfenstern sowie kleinere Reparaturarbeiten. Heute übernimmt der Betrieb komplette Dachsanierungen, Fassadenverkleidungen und Flachdacharbeiten – Projekte mit einer Fläche von bis zu 500 Quadratmetern seien keine Seltenheit mehr.

Parallel dazu wuchs das Team zeitweise auf bis zu vier Mitarbeiter an. Inzwischen hat sich Stilgenbauer jedoch bewusst für eine kleinere Struktur entschieden. Aktuell beschäftigt er zwei Festangestellte – und möchte diese Größe auch beibehalten. „Ich will gar nicht größer werden“, betont er. „Viele Kunden sagen mir, dass sie es schätzen, wenn der Chef selbst mit auf der Baustelle ist. Und das kann ich nur in einem überschaubaren Rahmen leisten.“ Deshalb würden auch nicht mehrere Baustellen gleichzeitig bedient, sondern ein Projekt nach dem anderen umgesetzt. „Wir machen ein Dach fertig – und dann kommt das nächste.“ Für ihn sei das eine Frage der Qualität. „Ich verlasse keine Baustelle, wenn ich nicht sagen kann: So würde ich es auch bei mir zu Hause machen.“

Preisentwicklung erschwert Kalkulation

Heute machen Stilgenbauer zufolge energetische Sanierungen den größten Teil der Aufträge aus. Hintergrund sind unter anderem gesetzliche Vorgaben und ein wachsendes Bewusstsein für Energieeffizienz. „Viele Kunden investieren gezielt in die Zukunft ihrer Gebäude.“ Um diese komplexeren Projekte umzusetzen, setzt der Betrieb auf ein eingespieltes Netzwerk. In Zusammenarbeit mit einer Energieberaterin und einem Gerüstbauer werden die Gewerke koordiniert. Ziel sei es, den Kunden möglichst viele Leistungen aus einer Hand anzubieten und dadurch den organisatorischen Aufwand gering zu halten.

Die Auftragslage sei derzeit stabil: Bis in den November und teilweise in den Dezember hinein sei der Betrieb ausgelastet. Dennoch bleibe eine gewisse Unsicherheit – nicht zuletzt wegen der starken Abhängigkeit vom Wetter. Hinzu kommen wirtschaftliche Herausforderungen, die die Branche betreffen. Steigende Preise für Holz, Ziegel oder Dämmstoffe sowie hohe Kraftstoffkosten erschwerten die Planung. „Man muss vieles einkalkulieren, ohne zu wissen, wie sich die Preise entwickeln“, beschreibt er die Situation.

Einzugsgebiet bewusst klein halten

Ein Familienunternehmen ist die Dachdeckerei Stilgenbauer im Übrigen auch hinter den Kulissen. Seine Frau unterstützt ihn bei Buchhaltung und Organisation, während die beiden Kinder mit einem Augenzwinkern als „Stempelverantwortliche“ fungieren. „Bei uns geht nichts ohne offiziellen Stempel raus“, sagt er und lacht.

Da Stilgenbauer keine großen Expansionspläne hat, beschränkt er das Einzugsgebiet des Unternehmens bewusst auf Pirmasens und die umliegenden Orte. „Ich möchte hier vor Ort arbeiten und für die Menschen da sein“, betont er. In fünf oder zehn Jahren sieht er seinen Betrieb daher genau dort, wo er heute steht: in Erlenbrunn. Nicht größer, aber mit dem gleichen Anspruch wie am ersten Tag. „Ich möchte, dass unsere Kunden zufrieden sind und gerne wiederkommen“, sagt Stilgenbauer. „Das ist für mich der wichtigste Maßstab.“