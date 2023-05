Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Commerzbank schließt mehrere Niederlassungen. Eine davon ist die Filiale in der Pirmasenser Innenstadt. Entsprechende Informationen der RHEINPFALZ hat das Geldhaus am Dienstag bestätigt. Die Verantwortlichen sehen keine wirtschaftliche Zukunft für den Außenposten in der Südwestpfalz.

16.000 Kunden betreut die Commerzbank laut einer Sprecherin in der Westpfalz, davon 4810 Privatkunden in der Filiale am Eingang zur Fußgängerzone in der Schlossstraße. Die