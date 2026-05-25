Helmut Igel widmet sich in seiner Amateurfußball-Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ der äußerst komplizierten Abstiegslage im Kreis.

Aufstiegsspiele zur A-Klasse: Ost-Vertreter fehlt noch

Der SV Großsteinhausen hat sich mit einem 5:1-Erfolg beim SV Hochstellerhof den Meistertitel in der Fußball-B-Klasse West und damit den Direktaufstieg in die A-Klasse gesichert. Damit bestreitet der SC Stambach als Vizemeister der B-Klasse West zwei, vielleicht auch drei Aufstiegsspiele gegen den Zweiten der B-Klasse Ost. Dieser muss allerdings erst noch gesucht werden, denn die FV Münchweiler (nach einem 5:1 gegen den FC Fischbach) und der SC Busenberg (8:1 gegen den TV/ SC Hauenstein II) liegen punktgleich auf Position zwei. Am Mittwoch, 19 Uhr, stehen sich nun Münchweiler und Busenberg im Hauensteiner Stadion am Neding gegenüber.

Am Tabellenende der B-Klasse Ost schob sich der SV Ruhbank durch ein 2:1 gegen Meister SpVgg Waldfischbach/Burgalben mit jetzt 20 Punkten auf den vorletzten Platz vor. Der SV Hinterweidenthal II kletterte durch ein 3:1 gegen den TuS Leimen mit nun 21 Punkten auf den drittletzten Platz, den ersten sicheren Nichtabstiegsrang. Fischbach, das in der nächsten Saison mit den Sportfreunden Bundenthal eine Spielgemeinschaft bildet, ist Letzter.

Absteiger aus B-Klasse: Sogar der Letzte darf noch hoffen

Der FC Fischbach hält also das Schlusslicht, darf aber trotzdem noch auf den B-Klasse-Verbleib hoffen. Jetzt wird es kompliziert: Die Fischbacher – und mit ihnen die Bundenthaler – müssen hoffen, dass sich der Vizemeister der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken, die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, in den Bezirksliga-Aufstiegsspielen gegen den Zweiten der A-Klasse Kusel/Kaiserslautern, die TSG Burglichtenberg, durchsetzt. Dann könnte der Verbandsspielausschuss in einer Sitzung, nachdem alle Meldungen für die kommende Saison eingegangen sind (nach dem 19. Juni), entscheiden, dass der derzeitige A-Klasse-Drittletzte TSC Zweibrücken II (28 Punkte) und/oder der Vorletzte, die SG Maßweiler/Höhmühlbach, doch nicht aus der A-Klasse absteigen. In Paragraf 23, Nummer 5, der Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbands steht einerseits: „Jährlich steigen aus jeder A-Klasse drei Vereine in die B-Klasse ab.“ Andererseits wird auf eine Ausnahmesituation eingegangen: „Spielt mindestens eine A-Klasse mit mehr oder weniger als 16 Vereinen, werden die Regelungen zum Abstieg unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze vor Beginn der Spielzeit durch den Verbandsspielausschuss festgelegt.“

Übersetzt heißt dies: Wenn drei A-Klässler absteigen würden und zwei aufsteigen, aber „nur“ drei B-Klässler von unten nachrücken, wären es nur 14 Vereine in der A-Klasse. Dann könnte der Verbandsspielausschuss entscheiden, dass der TSC II und vielleicht auch noch Maßweiler/Höhmühlbach nicht absteigt, falls nicht aus einem anderen Fußballkreis ein Team in die Südwestpfalz versetzt wird.

Im günstigsten Fall steigt also nur ein Team aus der A-Klasse in die beiden südwestpfälzischen B-Klassen ab. Vier Mannschaften aus den beiden C-Klassen steigen in die B-Klassen auf, aus denen wiederum drei Teams (zwei Meister und ein Vizemeister) in die A-Klasse aufsteigen. Das ergibt eigentlich zwei Absteiger. Weil allerdings der FC Knopp und der SV Martinshöhe eine Spielgemeinschaft bilden werden und beide Vereine aktuell je ein Team in der B-Klasse West stellen, würde ein Platz in den beiden B-Klassen frei.

Gleiches könnte auch in der B-Klasse Ost passieren, wo Busenberg und Bruchweiler in eine Spielgemeinschaft gehen und ebenfalls aktuell beide B-Klasse-Teams haben. Allerdings kann Busenberg noch aufsteigen, so dass die zweite Mannschaft bei einem Aufstieg in der B-Klasse verbleiben könnte.

Um alle diese Eventualitäten abzufedern, hat der Kreisausschuss vorsorgliche Platzierungsspiele zwischen den B-Klasse-Schlusslichtern SV Bottenbach und FC Fischbach (Donnerstag, 19 Uhr, in Lemberg) sowie zwischen den beiden Vorletzten Ruhbank und Höheischweiler (Freitag, 19 Uhr, in Clausen) angesetzt. Ob deren Ergebnis zum Tragen kommt, zeigt sich erst, wenn die Meldungen für die kommende Saison vorliegen.

A- und B-Klasse: West-Teams haben Nase vorn

Die Vereine aus dem Westen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken waren diese Saison so stark wie selten. In der A-Klasse schnappte sich der SVN Zweibrücken nicht nur mit sieben Punkten Vorsprung den Titel, sondern schoss auch die meisten Tore (126) und kassierte die wenigsten (31). Platz zwei ging an die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, die nun in Aufstiegsspiele bestreitet. Den Titel in der B-Klasse West, in der auch Ost-Vereine spielen, holte Großsteinhausen mit einer tollen Bilanz (26 Siege, drei Remis, eine Niederlage) vor Stambach, das schon Kreispokalsieger wurde und nun auch noch in die A-Klasse aufsteigen kann.