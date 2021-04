Fertig war der Winzler-Tor-Platz schon länger. Die Eröffnungsfeier verschob sich wegen Corona aber immer weiter und bevor der Frühling losgeht, hat OB Markus Zwick nun am Dienstag den Platz vorab für die Kinder freigegeben. 64.000 Euro hat die Umgestaltung gekostet.

Katharina Cavelius von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Vertreterin des Landes war denn auch begeistert von dem Platz, der rund 30.000 Euro billiger wurde als zunächst geplant. 90 Prozent der Kosten trägt das Land. „Das sehen wir gerne vom Land“, meinte Cavelius, die von der Gestaltung angetan war, die mit so wenig Geld möglich gewesen sei. Andere Projekte dieser Art würden in der Regel in die Hunderttausende gehen.

Voll begeistert war OB Zwick, der den Winzler-Tor-Platz als weiteren Baustein für ein attraktives Winzler Viertel sieht. „Das strahlt aus“, zeigt sich Zwick überzeugt. Bisher sei der in den 1980er Jahren gestaltete Platz nicht so genutzt worden, wie das einst gewünscht war. Trinker hatten es sich auf dem hübschen Rondell gemütlich gemacht und andere Anlieger ferngehalten, die sich vielleicht noch dort für einen Plausch hätten treffen wollen. Zwei ältere Herren mit Bierflasche waren zur Eröffnung am Dienstag zwar auch da, werden aber wohl nicht öfter dort zu sehen sein. Mit der Umgestaltung hat sich der Winzler-Tor-Platz offiziell zu einem „Spielplatz“ gemausert und auf solchen kann der Genuss von Alkohol verboten werden. Was mit ein Grund für die Umgestaltung war.

Vier Spielgeräte finden sich auf dem Platz, der in der Mitte zudem mit einem neuen Belag versehen wurde, auf dem Kinder auch mal hinfallen können, ohne gleich in der Notaufnahme des Krankenhauses zu landen. Die Kinder hatten die Spielgeräte bereits genutzt, wie Zwick in den vergangenen Tagen beobachten konnte. Die Art der Spielgeräte wurde in Zusammenarbeit mit dem Quartierstreff P11 ermittelt. Die dortigen Quartiersmanagerinnen hatten zusammen mit Kindern und Jugendlichen des Viertels die Geräte ausgesucht. Alle Wünsche der Kinder konnten aber nicht berücksichtigt werden, wie Gartenbauamtsleiter André Jankwitz einräumt. Unter anderem sei eine große Schaukel gewünscht worden, die aus Platzgründen einfach nicht möglich gewesen sei.

Die jetzige Gestaltung soll kein vollwertiger Spielplatz sein, betont Jankwitz. Es sollen vielmehr Spielgelegenheiten geboten werden, die von den Kindern zusammen mit dem Opa aufgesucht werden können, um mal zwischendurch rauszugehen. „Der Jankwitz macht das großartig, ohne den Charakter des Platzes zu verändern“, freute sich der Oberbürgermeister. Die Grundstruktur des Platzes blieb und vor allem die Eichen, die am Rand vor Jahren gepflanzt wurden, stehen immer noch, um im Sommer den Platz schön schattig zu halten.

Die Eichen waren damals von dem aus Pirmasens stammenden Walter Slodki gespendet worden. Slodki war wegen der Repressalien gegen seine jüdische Familie 1939 in die USA emigriert, blieb seiner Heimatstadt aber immer verbunden. Auf Wunsch der Kinder kamen noch Blumenbeete dazu, die als Hochbeet angelegt wurden und später im Jahr mit Gemüse bestückt werden sollen. Erdbeeren seien schon darin zu finden, die bald für einen „Naschanteil“, so die Formulierung Jankwitz’ im Beet sorgen werden.