Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit sieben Jahren gibt es die Pirmasenser Tierruhestätte am Waldfriedhof. Mit aktuell 25 Gräbern für Hunde, Katzen oder Wellensittiche sind die 3500 Quadratmeter des Tierfriedhofs zwar bei weitem nicht ausgelastet, die Verwaltung will aber an dem Angebot festhalten.

Daran werde auch die Neukonzeption für den Waldfriedhof nichts ändern, versichert der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick. Eine Schließung stehe nicht zur Debatte.

2013