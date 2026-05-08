Schokolade ohne Zucker? Schwer vorstellbar. Eine Zuckersteuer könnte sich auf den Schokoladenhersteller Wawi auswirken. Dabei soll die Schokolade eigentlich günstiger werden.

Die Bundesregierung plant die Einführung einer Zuckersteuer ab dem Jahr 2028. Darauf hatte sich das Bundeskabinett Ende April geeinigt. Der CDU-Parteitag hatte das noch unlängst abgelehnt und auch der Pirmasenser CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Bilic sieht die Steuer kritisch. Bundeskanzler Friedrich Merz hat zwischenzeitlich klargestellt, dass sich die Pläne der Koalition vor allem auf Getränke beziehen, also eine Zuckerabgabe auf Limonaden und Co., keine allgemeine Zuckersteuer.

Die Bundesregierung plant eine Zuckersteuer für Limonaden und Co. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wawi-Chef Richard Müller dürfte angesichts dieser Klarstellung ein Stein vom Herzen gefallen sein. Im Gespräch mit dieser Zeitung macht er klar, welche Auswirkungen eine Zuckersteuer auf Schokolade hätte. Bei den jetzt diskutierten Plänen ist die Rede von 30 Cent pro Liter Süßgetränk. Eine analoge Steuer würde den Preis für eine Tafel Schokolade, einen Osterhasen oder eine andere Schokofigur spürbar in die Höhe treiben.

Bis zu 5000 Tonnen Zucker pro Jahr

Müller sagt, dass Wawi alles in allem rund 10.000 Tonnen Süßwarenartikel pro Jahr verkaufe. Die Schokoladen hätten unterschiedliche Zuckeranteile, aber fest stehe, dass Wawi zwischen 4000 und 5000 Tonnen Zucker pro Jahr verarbeite. Allerdings mache das Traditionsunternehmen mittlerweile 60 Prozent seines Umsatzes außerhalb von Deutschland. Neben dem Werk in Münchweiler hat Wawi weitere Fabriken in der Bundesrepublik, aber auch in Rumänien, Kanada, Australien und China. Müller geht nicht davon aus, dass sich die Lage mittelfristig ändert und der deutsche Markt wieder eine wichtigere Rolle für sein Unternehmen spielen werde.

Richard Müller Foto: Seebald

Der Preis für einen Schokoladenhasen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das hängt vor allem mit den Preisen für Kakao zusammen, die sich ebenfalls deutlich nach oben entwickelt hatten. Diesbezüglich sei aber eine Trendwende zu erkennen, sagt Müller. Er kündigt an, dass die Wawi-Schokoprodukte dieses Jahr an Weihnachten günstiger sein werden als vor einem Jahr und für das Ostergeschäft im kommenden Jahr rechnet er sogar mit noch niedrigeren Preisen. Der Kakaopreis bewege sich mittlerweile wieder auf einem deutlich günstigeren Niveau. Weil die Produzenten den Rohstoff aber teilweise mit deutlichem Vorlauf ordern, spiegele sich der gefallene Preis noch nicht direkt bei den Preisen im Supermarktregal wieder.