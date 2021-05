2021 sollte eigentlich Schluss mit dem Geldsegen aus der Rheinberger-Stiftung sein. So hatte es Klaus Rheinberger verfügt. „Das ist nicht der Fall“, betont jedoch Bernhard Matheis, stellvertretender Vorsitzender der Stiftung. Wie viel Geld genau die Stiftung noch ausschütten kann, will Matheis nicht verraten. Doch könne man weiterhin große Projekte unterstützen.

Der Pirmasenser Schuhfabrikant Klaus Rheinberger hatte für die Stiftung verfügt, dass mit dem Familienvermögen nicht wie im Fall der Theysohn-Stiftung nur die Zinserträge ausgeschüttet werden, sondern jedes Jahr eine Millionensumme als aufzehrende Ausschüttung verteilt werden soll. Bis auf den Sockelbetrag von 5,5 Millionen Euro, der auf jeden Fall in der Stiftung bleiben soll, sollte innerhalb von zehn Jahren nach dem Tod Rheinbergers alles aufgebraucht sein. Rheinberger wollte durch diese Klausel erreichen, dass in den beiden zu fördernden Städten Pirmasens und Kronberg auch richtig große Projekte angestoßen werden können und beide Städte in den zehn Jahren nach seinem Tod vorankommen.

Nicht mit Gewalt alles ausgeben

2011 ist Rheinberger gestorben. Bisher galt es, bis 2021 alles aufgebraucht zu haben. Was nicht passiert sei, wie der frühere Oberbürgermeister und weiter im Stiftungsvorstand arbeitende Bernhard Matheis auf Anfrage mitteilte. Der Vorstand habe die Aufgabe, sorgfältig mit dem Stifterwillen umzugehen und nicht mit Gewalt alles auszugeben, erklärte Matheis. Deshalb sei bei weitem nicht alles aufgebraucht, was im Familienvermögen zu finden war.

In der Vergangenheit seien nicht alle Projekte gefördert worden, die eine Förderung beantragt hatten. Im Stiftungsvorstand arbeitet der frühere Steuerberater von Rheinberger, Hans Dieter Heeb, als Vorsitzender. Matheis, der privat mit Rheinberger verbunden war, ist sein Stellvertreter. Die zwei weiteren Vorstandsposten in der Stiftung sind mit der Dressursportrichterin und Medizinerin Evi Eisenhardt und der PR-Beraterin Stefanie Haug-Grimm besetzt. „Das sind ganz unterschiedliche Berufsfelder, die auch kritisch nachfragen“, berichtete der frühere Oberbürgermeister von Pirmasens.

Schwerpunkt auf sozialen Projekten

Mit den Behörden, die Stiftungen beaufsichtigen, sei abgestimmt worden, dass die Ausschüttungen auch weiterhin als aufzehrende Förderungen stattfinden können. Wie hoch die noch zu erwartenden Beträge sind, wollte Matheis nicht sagen. Es sei noch einiges an Geld vorhanden. Auch größere Projekte wie die Pirmasenser Jugendherberge, in die von der Rheinberger-Stiftung ein Millionenbetrag geflossen ist, seien weiterhin möglich, versicherte Matheis. Er betonte, dass viele Mittel von jeher in soziale Projekte geflossen seien, das solle auch weiterhin so sein.

Der Zweck der Liselott-und-Klaus-Rheinberger- Stiftung umfasst die Förderung des Sports und hier besonders des Reitsports, da die mehrfache Olympiasiegerin Liselott Rheinberger im Dressurreiten aktiv war. Landschafts- und Denkmalschutz, Kulturförderung sowie die Wohlfahrtspflege mit Krankenhäusern, Altenheimen, Schulen und Kindergärten sind weitere Stiftungszwecke. Explizit als förderwürdig durch die Stiftung vermerkt sind zudem die Tierheime in Kronberg und Pirmasens. Das hessische Kronberg wird neben Pirmasens gefördert, da Rheinberger dort lange lebte.