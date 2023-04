Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen und Antworten: Schulden ohne Ende und kein Licht am Ende des Tunnels – so lässt sich der Haushalt beschreiben, den Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag in den Stadtrat eingebracht hat. Trotz immensen Defizits werden kaum Gebühren angehoben. Ob die Aufsichtsbehörde das akzeptiert, ist unklar.

Wie dramatisch ist die Lage?

Das Ziel, den Haushalt zu konsolidieren, also auszugleichen, liegt laut OB Zwick in „weiter Ferne“. Einsparbemühungen würden