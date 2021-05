Grünes Licht hat der Fehrbacher Ortsbeirat am Donnerstagabend für das Neubaugebiet „Am Rehbock“ sowie das Industriegebiet „Eichfeld“ gegeben. Offen blieb jedoch die Frage, wie verhindert werden soll, dass Anlieferverkehr für das Industriegebiet durch das Dorf rollt.

Die Sitzung fand coronabedingt in der Turnhalle statt, wo die Tische mit genügend Abstand für jedes einzelne Beiratsmitglied aufgestellt werden konnten. Den von der Verwaltung eigentlich erbetenen Mundschutz trug kein Teilnehmer der Sitzung.

Ein vom Ortsbeirat lange gehegtes Projekt kann endlich losgehen. Für die Erschließung des Neubaugebiets „Am Rehbock II“ wurde mit dem Satzungsbeschluss der Weg frei gemacht. Elf Bauplätze werden in einer Seitenstraße des schon bestehenden Baugebiets als Sackgasse erschlossen. Aktuell werden bereits Eidechsen umgesiedelt, bevor die Bagger anrollen.

„Im Eichfeld“ ist eine Allee geplant

Ebenfalls einstimmig wurde der Bebauungsplan für das Industrie- und Gewerbegebiet „Im Eichfeld“ beschlossen. Das parallel zur B 10 liegende Gebiet soll eine Allee erhalten, wie Carsten Schreiner vom Stadtplanungsamt erläuterte. In zwei Reihen sollen mit 15 Meter Abstand Bäume gesetzt und dazwischen mit Sträuchern ergänzt werden. Die vom Ortsbeirat gewünschten Poller zur Blockierung der Durchfahrt von der Lambachstraße könnten aber nicht über den Bebauungsplan geregelt werden, schränkte Schreiner ein. Dies müsse verkehrsrechtlich angeordnet werden. Zudem gab der Stadtplaner zu bedenken, dass eine Sperrung der Einfahrt über die Lambachstraße mit Pollern auch den landwirtschaftlichen Verkehr auf die Felder unterhalb des Gewerbegebiets blockieren würde. Im Ortsbeirat gibt es jedoch die Befürchtung, dass später Mitarbeiter der angesiedelten Betriebe die Abkürzung über die Lambachstraße nehmen würden, statt über die B 10 anzufahren. Eine erhebliche Steigerung des Durchfahrtsverkehrs im Ort wäre die Folge.

Mehr Geschwindigkeitsmesstafeln

Fehrbach bekommt weitere Geschwindigkeitsmesstafeln, die beispielsweise am Kindergarten oder anderen Stellen aufgestellt werden könnten, wo der Ortsbeirat Bedarf sieht. Eine Auswertung der Messtafel in der Hengsberger Straße hat laut Ortsvorsteher Christian Mühlbauer ergeben, dass sich 85 Prozent der Autofahrer an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten. Der Spitzenreiter unter den Rasern sei jedoch mit 109 Stundenkilometern in das Dorf gebrettert. Wobei Mühlbauer auch Zweifel aus der Verwaltung über die Messgenauigkeit der Tafeln mitteilte. Vor allem bei der Anzahl der gemessenen Fahrzeuge sollen die Tafeln mehr Autos anzeigen, als tatsächlich durchgefahren sind, da die Tafel die Geschwindigkeit eines Autos mehrfach misst. Für die anderen gewünschten Stellen seien beim Tiefbauamt weitere Messtafeln vorrätig, die nur angefordert werden müssten.

Der Wunsch nach Verkehrsberuhigung der St. Josef-Straße und vor dem Karl-Matheis-Platz kann erst über das neue Straßenausbauprogramm realisiert werden. Eine direkte Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich sei aktuell nicht möglich, da dafür die Trennung zwischen Fahrbahn und Bürgersteig aufgehoben werden müsse, erläuterte Ortsvorsteher Mühlbauer.