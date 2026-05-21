Uwe Kadel, Leiter der Fußball-Landesliga West, ist aktuell nicht um sein Amt zu beneiden. Grund: die komplexe Abstiegssituation in der zu Ende gehenden Saison 2025/26.

Durch die momentane Lage am Tabellenende der Oberliga ist aktuell ungewiss, ob zwei, drei oder vier Teams aus der Landesliga West abrücken müssen. Und da die Oberliga eine Woche länger spielt, dürfte die Abstiegssituation in der Landesliga nach dem letzten Spieltag noch ungeklärt sein. „Nächste Saison haben wir dieses Problem nicht. Dann schließen die Ligen gleichzeitig ab“, sagt Kadel.

Doch da die Situation nun ist, wie sie ist, muss der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) vorsorglich Entscheidungsspiele zwischen den beiden Drittletzten und den beiden Viertletzten der Landesligen Ost und West ansetzen. „Für den Fall der Fälle brauchen wir ja eine Reihenfolge. Und abwarten können wir nicht. Ende Juni kann man solche Spiele nicht mehr durchführen“, erklärt Kadel.

Schlimmstenfalls Dreierrunde im Tabellenkeller

Es gibt noch mehr Unabwägbarkeiten zu beachten. Nach dem letzten Spieltag könnten in der Landesliga West die SG Rieschweiler, der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach allesamt punktgleich auf dem viertletzten Rang liegen – das Torverhältnis zählt in den SWFV-Spielklassen bei Auf- und Abstiegsentscheidungen nicht. „Ich schlimmsten Fall wäre das eine Dreier-Runde mit weiteren Spielen“, befürchtet Kadel. Immerhin wäre nach dieser Dreierrunde wahrscheinlich die Situation in der Oberliga geklärt, weitere Entscheidungsspiele wären dann womöglich überflüssig. Kadel: „Momentan telefonieren wir täglich und klären Eventualitäten ab. Ich kann dieses Wenn und Vielleicht nicht leiden. Aber momentan kann ich nichts Anderes sagen.“

Und als ob das alles nicht schon kompliziert genug wäre, ergibt sich nun noch eine weitere Hürde, die es zu überwinden gilt. Die Sportfreunde Bundenthal haben zwar schon seit längerem erklärt, dass sie sich in die B-Klasse zurückziehen und dort ab nächster Saison in Spielgemeinschaft mit dem FC Fischbach spielen wollen. „Aber etwas schriftlich Verbindliches liegt uns bisher nicht vor“, informiert Kadel.

Hoffen, dass sich Bundenthal rechtzeitig äußert

Sollten also Bundenthal und Hinterweidenthal – wie aktuell – auch nach dem letzten Spieltag punktgleich die Plätze 14 und 15 belegen, wäre ein Entscheidungsspiel um den drittletzten Platz fällig – um dann entweder ein weiteres Entscheidungsspiel gegen eine Mannschaft der Landesliga Ost bestreiten zu dürfen oder abzusteigen. Kadel: „Der Austragungsort wäre Erfweiler. Ein endgültiger Termin steht noch nicht fest. Ich hoffe auch noch, dass sich Bundenthal rechtzeitig äußert.“