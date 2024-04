Die Stadt Pirmasens ist mit ihrem Förderantrag für einen Elektrolyseur, der im Winzler Energiepark installiert werden sollte, gescheitert.

Bürgermeister Michael Maas berichtete am Freitag, dass der Antrag nicht angenommen worden sei. Die Stadt Pirmasens will zusammen mit dem Prüf- und Forschungsinstitut (PFI) und den Stadtwerken im Energiepark überschüssigen Solar- oder Windstrom in den Elektrolyseur schicken, der dann reinen Wasserstoff und Sauerstoff produziert.

Der Wasserstoff könnte direkt über eine Wasserstofftankstelle entsprechende Busse antreiben oder über die Anlage des PFI zu reinem Biomethan aufbereitet werden, das ins Stadtwerke-Gasnetz eingespeist werden kann. Die Stadt Pirmasens hatte beim Land über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) eine 90-prozentige Förderung für das Vorhaben beantragt.

Antrag bleibt in Reserve

Der Antrag der Stadt Pirmasens werde jetzt aber in Reserve gehalten, falls eine der Kommunen, die letztlich den Zuschlag erhalten haben, doch keinen Antrag stellt, sagte Maas. Daher habe er das Projekt des Elektrolyseurs noch nicht aufgegeben.