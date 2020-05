Deutliche Kritik äußert der Pirmasenser CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Weiner an den von Bund und Ländern verhängten Beschränkungen. Die Telefonkonferenzen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten bezeichnet er als eine „Gruppe, die im Geheimen tagt und Regeln festlegt“. Bei diesen Festlegungen hat Weiner eine „gewisse Willkür und Unlogik“ festgestellt, wie er gegenüber der RHEINPFALZ sagt. Mit zunehmender Dauer der Beschränkungen, erreichen Weiner nach eigenen Angaben immer mehr Klagen und Bittschriften von betroffenen Künstlern, Gastronomen oder Fitnessstudios.

Weiner weist darauf hin, dass er als Abgeordneter bei diesen Entscheidungen jedoch außen vor bleibe, weil die SPD-geführte Landesregierung „nach Gutsherrenart“ mit Verordnungen arbeite, die nicht mit dem Parlament abgestimmt seien. Weiner kritisiert, dass der Staat nach wie vor einzelnen Branchen verbiete, Geld zu verdienen. Da sehe er rechtsstaatliche Probleme. Von den Betroffenen werde es wie Hohn empfunden, wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die Möglichkeit hinweise, dass sie ja „Grundsicherung beantragen“ könnten, während in Berlin der Arbeitsminister der gleichen Partei fordere, für Arbeitnehmer das Kurzarbeitergeld auf 80 bis 87 Prozent zu erhöhen.

Weiner versteht die Vorschriften nicht

Die Wiedereröffnung der Friseurgeschäfte zu Wochenbeginn habe gezeigt, dass es möglich sei, Hygieneauflagen und Wiedereröffnungen selbst in einem Handwerk zuzulassen, bei dem man mit nur 50 Zentimeter Abstand Haare waschen und schneiden kann. Weiner versteht nicht, warum entsprechende Vorschriften nicht auch in anderen Bereichen, wie etwa bei Fahrlehrern oder Fitnessstudios möglich sein sollen. Mit Blick auf die Gastronomie fragt der CDU-Politiker: „Warum dürfen Erntehelfer ohne Masken eng beieinander auf den Feldern arbeiten und in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, aber die Hotels müssen geschlossen bleiben?“

„Kaum mehr nachvollziehbar“

Regierungshandeln sei inzwischen in Rheinland-Pfalz kaum mehr nachvollziehbar. „Selbst wir Parlamentarier müssen oft Rätselraten, was als nächstes kommt“, macht er seinem Ärger Luft. Es sei inzwischen wie bei der Ziehung der Lottozahlen – die Menschen erfahren in den Nachrichten, wer zu den Glücklichen gehöre, die in der nächsten Woche öffnen dürfen und wer weiterhin mit Berufsausübungsverbot belegt werde.

„Willkürliche Entscheidungen“

Der Pirmasenser Abgeordnete will folgendermaßen aus der Krise heraus: „Schluss mit willkürlichen Entscheidungen der Landesregierung“ in Bezug auf die Frage, welche Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Weiner fordert stattdessen Hygienestandards und klare Regeln für sämtliche Bereiche. Wer diese erfüllen könne, dürfe öffnen. Unabhängig von der Branche. Das ermögliche Firmen, Gastronomen und Vereinen, sich an den Vorgaben orientieren und gegebenenfalls bauliche oder technische Anforderungen wie Trennscheiben installieren und einen Antrag auf Wiedereröffnung beim Ordnungsamt stellen. Sind die Anforderungen erfüllt, könne wieder geöffnet werden, argumentiert Weiner.