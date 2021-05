Man möchte meinen, dass Theodor Sieber eine prophetische Ader hat. Im November vergangenen Jahres mutmaßte der Betreiber des Walhalla-Kinos, dass ihm die Corona-Krise auch im neuen Jahr das Geschäft verderben könnte. Und genauso kam's.

Durch die über Weihnachten 2020 einsetzende Reisewelle schnellten die Infektionszahlen nach oben und das öffentliche Leben wurde wieder auf Sparflamme zurückgedreht. Statt mit einer Normalisierung im Frühjahr, wie Sieber gehofft hatte, geht er inzwischen davon aus, dass eine Wiedereröffnung des Walhalla wohl frühestens im Juli möglich sei.

Im Rückblick konstatierte der Kinobetreiber, dass das Walhalla 2020 wegen der Pandemie insgesamt an 133 Tagen geschlossen war. Vom 28. Mai bis zum 1. November war das Walhalla trotz Corona unter Auflagen geöffnet. Während dieser Zeit seien wesentlich weniger Besucher gekommen als vor der Pandemie. „Insgesamt wurden im gesamten Jahr 2020 nur knapp 30 Prozent der Besucherzahlen des Jahres 2019 erreicht. Mit so geringen Besucherzahlen konnte das Walhalla 2020 nicht wirtschaftlich betrieben werden. Anträge auf die sogenannten Corona-Hilfen haben wir natürlich gestellt. Alle beantragten Hilfen wurden inzwischen auch bewilligt und ausgezahlt.“

Lange Zeit hat Sieber geglaubt, dass er das Walhalla im Laufe des Monats Mai wieder öffnen könne. So wie sich die Infektionszahlen derzeit entwickeln, sei das Walhalla-Kino noch weit von einer Öffnung entfernt. Sieber: „Eine Maskenpflicht am Platz und ein Verzehrverbot werden unsere Besucher nicht akzeptieren. Deshalb kann ein Kino mit solchen Auflagen nicht wirtschaftlich betrieben werden. So lange noch nicht alle Impfwilligen auch wirklich geimpft werden können, macht es keinen Sinn, hier zu unterscheiden. Ein großer Teil unserer Besucher waren bisher Familien mit Kindern. Noch gibt es keinen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist. Allein schon deshalb kann derzeit nicht zwischen geimpften und nicht geimpften Besuchern unterschieden werden.“

Eine Rückkehr zu Besuchsbedingungen wie vor der Pandemie erwartet Sieber frühestens im September 2021. Dann seien weite Teile der Bevölkerung geimpft. „Dann ist hoffentlich ein Kinobesuch wieder mit vertretbaren Auflagen möglich, also keine Maske am Platz während des Films; Verzehr am Platz erlaubt und maximal ein freier Platz zwischen Besuchern, die Kontaktbeschränkungen unterliegen.“ Egal, wann das Lichtspielhaus wieder öffnen darf – die Besucher erwartet eine bunte Mischung an neuen Filmen. Sieber nannte Titel, wie zum Beispiel den schon mehrfach verschobenen neuen Bond-Film „Keine Zeit zu Sterben“, aber auch Titel wie „Catweazle“, „Godzilla vs. Kong“, „Ostwind 5“, „Tom & Jerry“ und viele weitere Filme, die Kinofreunde wieder eineinhalb Stunden zum kollektiven Schauen einladen.

Wenn dann überhaupt noch Leute kommen. Denn viele Menschen haben mangels Alternativen auf Mediatheken und Streaming Dienste zurückgegriffen. Ist da Kino überhaupt noch angesagt? Daran glaubt Theodor Sieber auf jeden Fall. Er argumentiert, dass vor der Corona-Pandemie Filme regelmäßig exklusiv im Kino gestartet wurden. Während der Pandemie hätten verschiedene Verleiher dieses exklusive Kinofenster gekippt und Filme direkt ins Streaming gegeben. Laut Sieber habe sich allerdings mehrfach gezeigt, dass Filme, die zuvor nicht erfolgreich im Kino gestartet wurden, im Streaming deutlich weniger Besucher erreichten. „Deshalb bin ich optimistisch, dass nach der Pandemie die meisten Filme zunächst wieder exklusiv im Kino zu sehen sein werden. Bestimmte Filme brauchen einfach die große Leinwand und das Gemeinschaftserlebnis.“