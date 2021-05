Es gibt kein Fachamt in der Stadtverwaltung, dass so viele Kontakte zu Richtern hat wie das Jugendamt. In die Verfahren wird aber grundsätzlich weder das Rechtsamt eingeschaltet noch befindet sich unter den 212 Mitarbeitern ein einziger Jurist.

Ein Vorgang Ende des vergangenen Jahres bescherte dem Pirmasenser Jugendamt landesweite Aufmerksamkeit. Mitarbeiter hatten ein wenige Tage altes Baby seiner Mutter noch im Krankenhaus entzogen. Ein Vorgang, der vom Neustadter Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft wurde. Das Kind ist nun wieder bei seiner Familie. Der OB hat sich entschuldigt und eine Aufarbeitung des Geschehens angekündigt. Allerdings stellt sich nach wie vor die Frage, wie das passieren konnte.

Ein möglicher Erklärungsansatz wäre die mangelnde juristische Kompetenz im Fachamt. Unter den Beschäftigen befinden sich hauptsächlich Personen mit sozialen berufen. Mehr als die Hälfte der Jugendamtsmitarbeitern wird dem Bereich der Kitas zugeordnet, deshalb sind 114 Erzieher und Erzieherinnen im Bereich dieses Fachamts tätig.

Jahrelang war mit dem jetzigen Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ein Jurist als Leiter des Jugend- und Sozialamtes eingesetzt. Mittlerweile, so teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit, gibt es im gesamten Jugendamt gar keinen Juristen mehr. Das erstaunt vor dem Hintergrund, dass ausgerechnet in diesem Bereich derzeit mehr als 160 juristische Verfahren anhängig sind. Zum Vergleich: Bei der gesamten Stadtverwaltung sind 2020 gerade einmal neun Zivilklagen eingegangen. Kein anderes Fachamt der Stadtverwaltung hat so viel mit Gerichten zu tun wie das Jugendamt. Dabei hat die Stadtverwaltung durchaus Juristen beschäftigt. Sie arbeiten unter anderem im Rechtsamt. Das wiederum ist grundsätzlich nicht automatisch in Verfahren vor dem Familiengericht eingebunden, informiert die Behörde. Erklärt wird das mit dem Hinweis, dass es dort in der Regel um sozialpädagogische Fragestellungen gehe, nicht um juristische.

Neben der fachlichen Leitung des Jugendamtes, die bei Gustav Rothaar liegt, existiert eine politische Verantwortung für jedes Amt der Stadtverwaltung. Der sogenannte Dezernent ist im Fall des Jugendamtes der Oberbürgermeister. Fristen, innerhalb der die Dezernenten vom Ausgang eines Verfahrens informiert werden müssen, gibt es nicht. Im Fall des rechtswidrigen Kindesentzugs durch Mitarbeiter des Jugendamtes wurde der politisch Verantwortliche, also OB Zwick, erst viele Tage danach durch eine Anfrage der RHEINPFALZ über den Vorgang in Kenntnis gesetzt.

Die Stadtverwaltung vertritt die Auffassung, dass starre Informationsfristen in Anbetracht der großen Anzahl von unterschiedlichen Verfahren einzelner Verfahren nicht zweckmäßig sind. Dies liege im pflichtgemäßen Ermessen der Sachbearbeiter und Leiter der Organisationseinheiten. Warum der OB zunächst nicht über den rechtswidrigen Vorgang informiert wurde, bleibt offen. Es handelte sich jedenfalls nicht um einen üblichen Vorgang, sondern um einen Einzelfall. Im gesamten Jahr 2020 wurde laut Stadtverwaltung neben diesem Baby in Pirmasens kein anderes Kind ohne richterlichen Beschluss von seiner Mutter getrennt.