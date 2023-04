Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Wochen läuft der Abriss der ehemaligen Kaufhalle. Auf dem Areal soll ein Fachmarktzentrum namens „Schuhstadt“ entstehen. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird das Vorhaben aber nicht wie geplant umgesetzt. Am Montag soll der Stadtrat über ein neues Konzept informiert werden.

Die Akte „Zukunft des Kaufhallenareals“ gleicht einer geheimen Verschlussakte. Niemand, mit dem die RHEINPFALZ gesprochen hat, will seinen Namen in diesem Zusammenhang in der Zeitung lesen.