Ein 40-jähriger Pirmasenser muss sich seit Donnerstag wegen gleich drei Vorfällen vor dem Schöffengericht Pirmasens verantworten: wegen räuberischen Diebstahls in einer Spielothek, gefährlicher Körperverletzung an zwei Bekannten und Laden-Diebstahls. Nicht jeder Zeuge war beim Prozessauftakt aussagewillig und respektvoll. Ein Zeuge sowie der Angeklagte fingen sich sogar Ordnungsgelder ein.

Am 3. August 2019 soll der Angeklagte in einer Spielothek in der Landauer Straße einen heute 29-jährigen Gast, der am Automaten spielte, dreist bestohlen haben. Der Zeuge berichtete,