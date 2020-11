Die Winzler Fraktion von CDU und FWB zeigt sich irritiert. Die Kommunalpolitiker können das Vorgehen der Vorort-Bürgerinitiative nicht nachvollziehen. Die hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil sie mit diversen Umleitungsvarianten nicht zufrieden war.

Die Bürgerinitiative kritisiert den Vorschlag, dass während des Ausbaus der Gersbacher Straße der Verkehr über die Mohrbrunner Straße umgeleitet werden soll. Der Unmut der betroffenen Bürger sei groß, heißt es in einem Schreiben der Bürgerinitiative Winzeln an Bürgermeister Michael Maas. Die BI kritisiert zudem die Fraktion CDU/FWB im Winzler Ortsbeirat, weil die diese Strecke ins Gespräch gebracht habe. Ursprünglich sollte die Umleitung über Stockwald und Breiten Weg führen.

Die Fraktion will den Vorwurf so nicht im Raum stehen lassen. Im Namen von FWB und CDU Winzeln zeigen sich Gernot Gölter (FWB) und Tobias Semmet (CDU) „irritiert über das ungewöhnliche Vorgehen“ der BI Winzeln, direkt an die Presse zu gehen und „Dinge zu behaupten, die so nicht stehen bleiben können“.

Semmet und Gölter weisen darauf hin, dass bislang keine Umleitungsvariante beschlossen sei. Das sei falsch, weil der Ortsbeirat dazu noch keinen finalen Beschluss gefasst habe. Die CDU/FWB habe lediglich die neue Variante ins Spiel gebracht, mit der Bitte um Prüfung. Die Planungen und Umleitungen würden letztlich vom Tiefbauamt festgelegt.

Die BI hatte behauptet, dass FWB und CDU keinerlei Gespräche mit den Anwohnern geführt hätten. Tatsächlich habe es aber doch „einige Gespräche mit Anwohnern in und auch in den umliegenden und ebenfalls betroffenen Straßen“ gegeben. Die Kommunalpolitiker verweisen darauf, dass egal welche Umleitungsvariante realisiert werde, immer Anwohner in den entsprechenden Straßen betroffen sein werden. Es liegt in der Natur einer Umleitung, die für Anwohner leider immer Beschränkungen mit sich bringe.

Gölter und Semmet verweisen darauf, dass auch in allen anderen Varianten Fußgänger, kleine Kinder und sonstige Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen rechnen müssten. „Die Frage ist, warum kümmert sich die Bürgerinitiative nicht um deren Belange, sondern lediglich um die Anwohner der Mohrbrunner Straße? Vielleicht, weil sie, wie sie selbst in ihrem Text angibt, bei dieser Variante selbst betroffen zu sein?“, fragen Gölter und Semmet. Sie bezeichnen es zwar als „ausdrücklich lobenswert“ sich um die Bewohner der Mohrbrunner Straße zu sorgen, aber CDU und FWB als Parteien von Winzeln müssten alle Mitbewohner im Auge haben und sich daher Gedanken über Vor- und Nachteile verschiedener Umleitungsvarianten machen.

Ihren Vorschlag zur Umleitung über die Mohrbrunner Straße und weiterführend unterhalb des Friedhofes begründen sie folgendermaßen. Es wäre die einzige Variante ohne Ampelschaltung, das bedeute es gäbe keinerlei Gegenverkehr und somit keinen Stau, unnötige Abgase und lästige Wartezeiten auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Für Rettungsdienste sei es somit ebenfalls die beste Variante. CDU und FWB argumentieren, dass es die Variante mit der kürzesten Umleitungsstrecke durch den Ort wäre und nicht der erst für viel Geld fertigstellte Breite Weg befahren werden müsste. Diese Straße ist nur gepflastert und zeige jetzt schon durch den Traktorverkehr Beschädigungen. „Wir befürchten, dass diese Straße eine Umleitung mit tausenden Autos, Lkws und Bussen tagtäglich nicht unbeschadet überstehen wird“, sagen Gölter und Semmet.

Mit Blick auf das noch ausstehende Prüfungsergebnis dieser Umleitungsvariante, schreiben die beiden Winzler, brauche man „vorher keine Stimmung zu machen“ und behaupten, es gäbe „Unmut“ oder „erhitzte Gemüter“. Semmet und Gölter schreiben: „Wir finden, man sollte nicht gleich einseitige Stimmung gegen etwas machen, schon gar nicht, bevor es überhaupt spruchreif ist. Ebenso bitten wir darum, immer das Gesamtbild in Betracht ziehen, um für alle Bürger Winzelns das Beste zu erreichen und nicht nur da, wo man vielleicht selbst betroffen wäre, sollte es denn überhaupt so kommen.“