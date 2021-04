In den vergangenen Tagen war vermehrt Kritik am Schnelltest-Zentrum auf dem Messegelände zu hören. Die Stadt weißt nun darauf hin, dass Bürger vorab unbedingt einen Termin vereinbaren sollen. Nur so könnten Wartezeiten vermieden werden.

Der Ablauf im Schnelltest-Zentrum in der Zeppelinstraße sei genau getaktet. „Für unser Team vor Ort wird es auch dann schwierig, wenn die Bürger deutlich zu früh zu ihrem vereinbarten Schnelltest anreisen. Das führt zu einer Schlangenbildung vor dem Eingang und dem Mangel an freien Parkplätzen“, berichtet Koordinatorin Frederike Knierim.

Deswegen bittet sie darum, die Anfahrt so zu gestalten, dass Testwillige maximal fünf Minuten vor der auf der Terminbestätigung genannten Uhrzeit ankommen. „Sie helfen uns ungemein, wenn Sie pünktlich aber nicht überpünktlich zu Ihrem Schnelltest-Termin kommen“, so Knierim.

Das Schnelltest-Zentrum wird von der Stadt mit freiwilligen Helfern und Verwaltungsmitarbeitern betrieben, die speziell geschult wurden. Seit Inbetriebnahme am 9. März wurden schon knapp 3000 Personen getestet. In diesem Zeitraum gab es 21 positive Fälle. „Beigeordneter Denis Clauer ruft die Pirmasenser auf, die kostenlosen Angebote in der Stadt konsequent in Anspruch zu nehmen. Er ist überzeugt, dass den flächendeckenden Tests eine Schlüsselrolle zukommt.

Verteilt über das gesamte Stadtgebiet ist inzwischen eine dezentrale Landschaft von bisher 14 Test-Standorten entstanden. Nach der Drogeriemarkt-Kette „dm“ hat auch der Discounter Lidl angekündigt, dass in seiner Filiale in der Zweibrücker-Straße in Kürze kostenlose Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ein privates Testcenter im ehemaligen Ladenlokal der Firma Töns in der Hauptstraße soll am kommenden Montag, 26. April, starten. Eine weitere Test-Station im Erlenteich, in der Ergo-Fitnessword, Rheinstraße 23, stehe ebenfalls in den Startlöchern.

Information

Das städtische Corona-Testzentrum befindet sich in den Räumen der Messe Pirmasens GmbH, Eingang West, Zeppelinstraße 11. Getestet werden Menschen, die keine Symptome mit einer SARS-CoV2-Infektion aufweisen, also asymptomatisch sind. Pro Woche sind dort bis zu 1200 kostenlose Testungen möglich.