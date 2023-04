Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Baumbestand im Waldfriedhof hat im Sommer erheblich gelitten. Das Garten- und Friedhofsamt muss deshalb die Axt an 110 Bäume legen. In dieser Woche sollen die Fällarbeiten beginnen. Bei den Neuanpflanzungen will Friedhofsamtschef André Jankwitz auf Klimastabilität setzen.

Über den ganzen Waldfriedhof verteilt sind die kaputten Fichten zu sehen. Der Borkenkäfer hat im Sommer ganze Arbeit geleistet. Überall stehen Bäume, die von dem Schädling