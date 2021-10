Eine US-Firma plant auf einem Gelände am Steitzhof unweit des Zweibrücker Outlets ein riesiges Logistikzentrum zu errichten. Rund 400 Arbeitsplätze könnten entstehen. Als Mieter des Gebäudekomplexes ist Amazon im Gespräch.

Die Pirmasenser Stadtspitze begrüßt das geplante Logistikzentrum am Steitzhof bei Zweibrücken und hofft auf viele Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose durch den Mieter Amazon. Der Investor habe auch bei der Stadt Pirmasens angeklopft. Hier habe sich aber keine Fläche gefunden, die groß genug sei. Die Verwaltung denkt nicht nur an die Arbeitslosen in Pirmasens, sondern auch an Fachkräfte, die in der Stadt ausgebildet werden – und an die Verkehrsanbindung.

