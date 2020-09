Pirmasens beteiligt sich am Donnerstag, 10. September, an einem bundesweiten Warntag statt. In der Leitstelle der Feuerwache wird laut Stadtverwaltung um 11 Uhr die Katwarn-App ausgelöst, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. „Das ist eine wichtige Aktion, die wir gerne mit unseren technischen Möglichkeiten unterstützen“, sagt Beigeordneter Denis Clauer. Die steigende Anzahl an Naturkatastrophen und Bedrohungslagen – wie aktuell die Corona-Pandemie – hätte den Stellenwert des Warnsystems erhöht. „Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen“, erklärt Clauer.

3600 Nutzer

Mehr als 3600 Nutzer haben die Katwarn-App in Pirmasens abonniert, berichtet Karl-Heinz Bär, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Der kostenfreie Service sei eine sinnvolle Ergänzung zu den herkömmlichen Kommunikationskanälen wie Lautsprecherdurchsagen, Radio, Fernsehen und Internet.

Seit Januar 2016 erhalten Nutzer im Gefahrenfall durch die Pirmasenser Feuerwehr kurze Infos und Verhaltenshinweise auf ihr Mobiltelefon – etwa bei Großbränden, Chemieunfällen oder Bombenfunden. Das Besondere: Katwarn sendet Warnungen ortsgenau, das heißt, nur an die Menschen, die wirklich betroffen sind. Dafür muss die sogenannte Schutzengelfunktion aktiviert oder die Gebiete auf einer Karte im Display ausgewählt werden. Alternativ wird Katwarn auch per SMS und E-Mail für ein definiertes Postleitzahlengebiet angeboten. Ein Warnhinweis kann zum Beispiel lauten: „Großbrand – Warnung der Stadt Pirmasens, gültig ab sofort, Fenster und Türen schließen. “ Nur Menschen, die sich in dem betroffenen Bereich aufhalten oder das Gebiet ausgewählt haben, werden gewarnt. Das verhindert, dass nicht betroffene Menschen unnötig verunsichert oder Schaulustige angezogen werden.

Erster bundesweiter Warntag

Bund und Länder haben 2019 beschlossen, ab 2020 jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag stattfinden zu lassen. Zur Warnung der Bevölkerung nutzen Bund, Ländern und Kommunen alle verfügbaren Kommunikationskanäle: so etwa das die Warn-Apps Katwarn und Nina, eine Vielzahl von Medien und Rundfunksendern bis hin zu Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort. Gleichzeitig dient der Warntag dazu, die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung flächendecken zu testen und zu prüfen, an welcher Stelle sie noch weiterentwickelt werden können.

Auf der Internetseite www.bundesweiter-warntag.de gibt es zahlreiche Informationen zum Aktionstag. Die Webseite erklärt aber auch, in welchen Fällen und auf welchen Wegen die Bevölkerung in Deutschland gewarnt wird. Eine Länderkarte ermöglicht mit einem Klick den Überblick über Regelungen zum Warntag in den einzelnen Bundesländern.