Der Reiseverkehr über das Osterwochenende hat in Frankreich an vielen Tankstellen für leere Vorratstanks gesorgt. Landesweit musste jede vierte Tankstelle mindestens eine Benzin- oder Dieselsorte als ausverkauft melden. Nach Auskunft des Verbands der französischen Ölindustrie sei die Ursache jedoch nicht im Krieg am Persischen Golf zu sehen. Es sei vielmehr ein logistisches Problem, wie das französische Energieministerium versicherte. Wegen der Osterfeiertage sei das Verkehrsaufkommen deutlich höher als sonst. Gleichzeitig sei keine Belieferung der Tankstellen an den Feiertagen möglich gewesen.

Hauptsächlich seien Tankstellen des Konzerns Total Energies betroffen gewesen. Im grenznahen Elsass-Lothringen traf es unter anderem die Match-Tankstelle in Bitsch, wo am Dienstag der Dieselkraftstoff ausverkauft war. Benzin der Sorte E10 kostete am Dienstag, 14 Uhr, 1,979 Euro. Die Tankstelle des benachbarten Intermarché hatte dagegen noch alle Treibstoffarten. Dort kostete Diesel zur gleichen Zeit 2,399 Euro. In Weißenburg war an der Match-Tankstelle E10 ausverkauft. Diesel war zum Preis von 2,302 Euro erhältlich.

Nahost-Krieg hat keine Auswirkungen auf Verbrauch

Der Nahost-Krieg und die extrem gestiegenen Treibstoffpreise haben laut dem französischen Energieministerium im Nachbarland zu keiner Reduzierung des Benzinverbrauchs geführt. Es werde sogar mehr Auto gefahren, sagte eine Ministeriumssprecherin. Der Verbrauch im März habe um ein Prozent höher als im März 2025 gelegen.