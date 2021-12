Im Zuge unserer Berichterstattung über Leser Andreas Riggenbach, der die Zustände an der Corona-Teststelle von Ecocare in der Zweibrücker Straße in Pirmasens beklagte, hat sich das Unternehmen zu Wort gemeldet. Riggenbach hatte berichtet, er habe eine Stunde im kalten Schneeregen gewartet, obwohl er im Vorfeld einen Termin vereinbart hatte.

Ecocare-Pressesprecher Kaan Savul entschuldigt sich via RHEINPFALZ bei Riggenbach für die Unannehmlichkeiten. „Die Testnachfrage hat sich nach der 3G-Regelung verdoppelt, und wir arbeiten mit Hochdruck daran, weiteres Personal einzustellen“, erklärte Savul. Interessierte könnten sich bei dem Unternehmen melden. Der Pressesprecher versicherte, dass man vor den Testzentren Vorzelte aufbauen wolle, um zumindest Regen und Schnee abzuhalten und den Wartenden Schutz zu bieten.