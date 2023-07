Am Mittwoch hat vor dem Landgericht Zweibrücken das Berufungsverfahren gegen die beiden Kassierer begonnen, die bei der VR-Bank 1,14 Millionen Euro unterschlagen haben. Der Richter riet zur Lebensbeichte.

Weil das Schwimmbad Plub und die Stadtbusse Millionenverluste einfuhren, außerdem eine Rücklage für schlechte Zeiten gebildet wurde, sinkt der außergewöhnlich hohe Millionengewinn der Pirmasenser Stadtwerke-Holding auf magere 128.000 Euro.

Eine der wichtigsten Brücken der Stadt Zweibrücken muss abgerissen und neu gebaut werden. Zwei Jahre dauert das.

Am Sonntag verabschieden sich die Karmelitinnen nach 65 Jahren aus Hauenstein. Wir blicken auf die Geschichte des Hauses und das innige Verhältnis der Hääschdner zu ihrem Kloster.

Der Laden „Unverpackt mit Herz“ in Homburg, den zwei Frauen aus Mörsbach betreiben, macht zu. Grund ist unter anderem die Inflation.

Sie war eine der bekanntesten Kneipen der Stadt. Die Anlaufstelle für ganze Abi-Jahrgänge: der Beisl in Ernstweiler. Seit vier Jahren ist zu. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Zu einer Zeitreise ins Jahr 1790 lädt das Stadtmuseum ein: Ab Freitag können die Besucher über das barocke Zweibrücken fliegen. Einiges kommt uns heute noch bekannt vor.

Das Land hat den Kreis Südwestpfalz für gute Arbeit bestraft, so bewertet Michael Zwick, der neue Vorsitzende der Kreisgruppe des Gemeinde- und Städtebundes, die Folgen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs.

Vermutlich ein Lastwagen hat das Brückengeländer am Brückebach in Münchweiler so stark beschädigt, dass es beidseitig erneuert werden muss. Gemeinde und Polizei suchen Zeugen des Vorfalls, der sich vor rund zwei Monaten abspielte.

In Rodalben gibt es ab Freitag wieder ein Eiscafé: Paulina Carrera aus Clausen eröffnet dann ihr „Hilli Fruits“ in der Hauptstraße, wo es vor allem Früchteeis aus südamerikanischem Fruchtpüree geben wird.