Zum Streik sind am Dienstag Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Pirmasens und im Landkreis aufgerufen. Den Aufruf zum Warnstreik begründet ihre Gewerkschaft damit, dass Bund und Kommunen beim Auftakt der Tarifverhandlungen kein Signal für konstruktive Verhandlungen gegeben hätten. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Erhöhung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens jedoch 500 Euro. Zum Warnstreik in Pirmasens aufgerufen sind Beschäftigte der Stadtverwaltungen Pirmasens und Zweibrücken, der Kreisverwaltung Südwestpfalz, der Verbandsgemeindeverwaltungen Hauenstein, Thaleischweiler-Wallhalben, Rodalben, Zweibrücken-Land, Dahner Felsenland und Hauenstein sowie des Umwelt- und Servicebetriebs Zweibrücken (UBZ) und der Stadtwerke Zweibrücken.