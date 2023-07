Alexander Schweitzer und Hubertus Heil sind nicht nur beide Sozialdemokraten, sondern auch beide Minister. Am Donnerstag waren sie gemeinsam in Pirmasens und versicherten den Zuhörern, dass sie wirklich befreundet sind .

Das Land Rheinland-Pfalz schenkt der Stadt Zweibrücken anderthalb Millionen Euro für Investitionen in den Klimaschutz. Anstatt sich darüber zu freuen, krittelte der Stadtrat am Mittwoch aber erst mal daran rum.

Hans Forcher ist gestorben. Sein gesamtes Berufsleben hat er in Diensten der Zweibrücker Stadtwerke verbracht. Jahrzehntelang in führender Verantwortung.

Seniorinnen und Senioren aus Pirmasens haben am Donnerstag den alljährlichen Tag der Senioren auf dem Beckenhof begangen. Die beiden ältesten Teilnehmer bringen es auf 193 Jahre.

Über einen zweiten Preis beim Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz kann sich die Pirmasenser Robert-Schuman-Grundschule freuen. Die Kinder wurden am Donnerstag in Mainz in der Staatskanzlei ausgezeichnet.

Autofahrers Alptraum: bei voller Fahrt die Räder verlieren. Einer Hornbacherin wäre das beinah passiert. Jemand hatte sich an den Radmuttern ihres Wagens zu schaffen gemacht. Jetzt erzählt sie, wie sie all das erlebt hat.

Zu einem einstündigen Warnstreik gemeinsam mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi haben sich rund 60 Mitarbeiter der Pirmasenser Wasgau Dienstleistungs- und Logistics GmbH versammelt.

Wegen schwerer Brandstiftung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 28-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Es gab nur Indizien.

Mehr als zwei Millionen Euro Fördermittel fließen in die Digitalisierung der neun weiterführenden Schulen im Kreis. Am Donnerstag erhielt der Landkreis Südwestpfalz einen Förderbescheid über die zweite Tranche von 1,2 Millionen Euro.

Eine strapaziöse Tour steht einigen Radfahren am Samstag bevor. Sie wollen von Hauenstein ins Ahrtal fahren. Für einen guten Zweck.

Ein Unternehmer möchte einen Reitplatz und zwei Pferdeboxen in einem Gewerbegebiet errichten. Ob das möglich ist, wird geprüft. Beim Kreisrechtsausschuss klärte sich nun manches. Zum Beispiel der Unterschied zwischen privatem Bellen und gewerblichem Bollern.

Über unheimliche Begegnungen mit großen, grünen Insekten im Bad berichtet unsere Kolumnistin Sigrid Sebald in ihrer Serie „Ich sag’s mal so“.