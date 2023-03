Die Stadtbusse stehen still und steuern auch keine Schule an: Beim sich abzeichnenden Warnstreik, den die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisiert, kommt es am Montag in Pirmasens zu spürbaren Einschränkungen. Das betrifft auch die Leistungen der Stadtwerke. Deren Verkehrsgesellschaft lässt den Betrieb ganztägig zum Erliegen kommen. Kundencenter und Notdienste sollen allerdings erreichbar bleiben.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird der komplette Busverkehr am Montag, 27. März, gestrichen. Die Stadtwerke Verkehrs GmbH schickt weder Schüler- noch Linienbusse los. Verwaist bleiben die Linien 201 bis 211 in der Innenstadt wie in den Vororten. Auf den Linien 203, 207 und 210 ist das Angebot zumindest stark eingeschränkt, da die Busse der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) am Montag im Einsatz sind. Keine Auswirkungen habe der Streik auf den Ruftaxi-Verkehr.

Alle Notdienste – inklusive der Störungshotline (Telefon 06331 876100) – sollen weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Ebenfalls vom Warnstreik nicht betroffen: Der Badepark Plub hat am Montag regulär geöffnet.