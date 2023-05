Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Haben die beiden 50- und 40-jährigen Angeklagten, ein Mann und eine Frau, den Einbruch in einen Paket-Shop in Pirmasens am 27. August 2019 begangen? Oder haben sie die Waren auf dem Hof gefunden? Und wie kamen die Sachen gegebenenfalls vom Shop zum Mülleimer? Diesen Fragen geht das Pirmasenser Schöffengericht seit Donnerstag nach.

Die Staatsanwaltschaft legt den beiden Angeklagten, die von Hartz-IV leben, zur Last, am 27. August 2019 die Zugangstür zu einem Paket-Shop aufgehebelt und Pakete im Wert von über 3000 Euro