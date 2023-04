Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gewerbsmäßigen Betrug in 60 Fällen, davon in fünf Fällen nur der Versuch, legt die Staatsanwaltschaft Zweibrücken einem ehemaligen Pärchen aus Pirmasens zur Last. Doch der Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Pirmasens gestaltete sich schwierig.

Bereits am vergangenen Donnerstag sollte die Anklage verlesen werden. Aber der 47-jährige Angeklagte erschien nicht zur Verhandlung, schickte stattdessen ein ärztliches Attest,