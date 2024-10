Um eine dubiose Auseinandersetzung geht es derzeit in einem Verfahren vor dem Pirmasenser Schöffengericht. Das Gericht versucht, die Hintergründe zu klären. Die Anklage lautet auf versuchte Erpressung und Körperverletzung.

Der 23-jährige Angeklagte, der sich derzeit in Haft befindet, erzählte: Er habe etwas mit seinem Kontrahenten, ebenfalls 23 Jahre alt, klären wollen. Der habe nämlich der Freundin des Angeklagten gegenüber behauptet, dass er fremdgegangen sei. Das habe ihn böse gemacht. Sie seien gute Freunde gewesen und hätten früher über alles geredet. Deswegen habe er auch von seinen Vorstrafen gewusst. Aber nun werde er auf sozialen Netzwerken von ihm blockiert, und er wisse nicht warum. Das habe der Mann klären wollen, als er im März auf den späteren Geschädigten vor dessen Wohnung zugegangen sei. Aber der habe ihn weggedrückt. Es sei zum Gerangel zwischen ihnen gekommen. „Wir haben uns geschubst“, sagte der Angeklagte. Dabei sei der andere mit dem Kopf unglücklich an die Hauswand geknallt und sei dann ins Haus gegangen. Es sei keine Absicht gewesen, beteuerte er. Er habe die Konfrontation nicht so gesucht, wie es aussehe.

Der gleichaltrige Geschädigte erzählte etwas anderes: Er kenne den Angeklagten nur vom Sehen, etwa von Festen, behauptete er. Er habe an jenem Abend in seine Wohnung gewollt. Da habe der Angeklagte gefordert: „Gib mir 200 Euro.“ Als er das abgelehnt habe, habe er von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen und sei gegen die Wand gestoßen. Der andere habe ihn gepackt und weiter auf ihn eingeschlagen. Schließlich habe er sich blutend ins Haus flüchten können. Seine Oma habe ihn ins Krankenhaus und die Homburger Augenklinik gefahren. Er erlitt eine Schädelprellung und ein Monokel-Hämatom. Wieso der Angeklagte 200 Euro von ihm wollte, wisse er nicht. Er habe nicht nachgefragt, sagte der Geschädigte auf Nachfrage. Tags zuvor habe ihm ein Bekannter 200 Euro bringen wollen. Der schulde ihm 400 Euro.

Ging es um Geld oder nicht?

Im Raum stand nun die Frage, ob der Angeklagte diese 200 Euro haben wollte. Aber der behauptete, er habe von dem Geschädigten an jenem Abend kein Geld gefordert und er habe dem auch keine 200 Euro geliehen gehabt. Der habe ihm mal „ein paar Euro“ geschuldet – wieviel genau, wusste er nicht mehr. Aber das sei „ewig her“ und längst geklärt. Der Vater seines Kontrahenten habe es ihm schließlich gegeben. Die Verhandlung wird am Freitag, 4. Oktober, fortgesetzt.