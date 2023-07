Wegen schwerer Brandstiftung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 28-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte geschwiegen. Es gab nur Indizien.

Das Schöffengericht war davon überzeugt, dass ein 28-jähriger Mann am 30. Mai 2021 in einem leerstehenden, maroden, einsturzgefährdeten Anwesen in der Tunnelstraße eine Matratze in Brand gesteckt hatte. Das Gericht habe „keine Bedenken, dass jemand anderes verantwortlich war“, betonte der Vorsitzende Richter. Durch die entstandene Hitze war ein Fenster deformiert worden und es bildeten sich erhebliche Rußablagerungen.

In Verdacht geraten war der Angeklagte durch einen Hinweis aus der Nachbarschaft des Brandhauses an die Polizei. Der heute 28-Jährige soll sich nach dem Brand gegenüber seiner Freundin selbst als Täter bezeichnet haben, sagte ihre Schwester aus. Das stritt die Freundin vor Gericht allerdings ab. Außerdem soll er eine Stunde nach dem Brand in der Nähe gesehen worden sein.

Freundin widerspricht ihrer Schwester

Sie habe mit dem Angeklagten eine On-off-Beziehung gehabt, erzählte seine 21-jährige Freundin, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Aber sie verkehrten in unterschiedlichen Kreisen. In dem leerstehenden, maroden Haus habe sie öfter Gras geraucht, entspannt und auch andere Männer hätten sich dort aufgehalten. Dem Angeklagten habe sie mal erzählt, sie habe auf der Matratze dort etwas mit einem anderen Typen gehabt. Zwischen dem 28-Jährigen und ihr habe es öfter Streit gegeben, sie hätten sich dann gegenseitig gedroht. Sie habe gedroht, ihm seine Tür kaputt zu machen und das auch getan. Er habe auch gedroht, ihr Haus abzubrennen und ihre Schwester, Bruder und Mutter umzubringen. Die 21-Jährige soll ihrer Schwester erzählt haben, der Angeklagte habe ihr gesagt, er würde die Matratze abfackeln, weil er denke, sie hätte darauf etwas mit einem anderen Mann gehabt.

Staatsanwalt und Gericht gingen davon aus, dass der Angeklagte aus Eifersucht die Matratze in Brand gesetzt hat. Vielleicht auch unter dem Einfluss von Drogen. Der Verteidiger betonte: „Dass der Angeklagte damit gedroht habe, heißt nicht, dass er es auch gemacht hat oder machen würde.“ Dass er sich selbst als Täter offenbart hätte, habe die 21-Jährige hingegen bestritten. Er plädierte auf Freispruch nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ , im Zweifel für den Angeklagten.

Das sah das Schöffengericht anders. Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 1000 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlen, jährlich vier Urinproben abgeben und er erhält einen Bewährungshelfer. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.