Ein Leben ohne Smartphone und Tablet – viele von uns kennen es noch. Anstatt in einem Lexikon nachzuschlagen, bemühen wir heute schnell die Google-App und diskutieren per Sprachnachricht bei WhatsApp, anstatt mit unserem Gegenüber persönlich zu sprechen. Das war früher anders. Ob die Zeit vor Smartphone und Co. wirklich besser war, haben wir Passanten in der Fußgängerzone gefragt.

Heidi Göcking erinnert sich noch genau an ihr erstes mobiles Telefon, das sie sich zusammen mit ihrem Mann angeschafft hat. Ein „alter Nokia-Knochen“ sei es gewesen,