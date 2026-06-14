Nächste Woche werden geliehene Schulbücher an die Stadt zurückgegeben. Diese Frist sollte man nicht verpassen, denn danach wird es teuer.

Am 29. Juni beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Schulbücher können in der Woche von 22. bis 26. Juni zurückgegeben werden. Das teilt das Schulverwaltungsamt mit. Schüler bringen das Lernmaterial dabei in die Messehalle 5D. Möglich ist das von Montag bis Mittwoch jeweils 8 bis 14 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Kostenlose Parkplätze befinden sich in der Nähe der Halle (P3/P4), die über den talseitigen Eingang Ost erreichbar ist. Das Schulverwaltungsamt bittet die Schüler, die Rücknahmescheine mitzubringen.

Die Reihenfolge der Schulen ist folgendermaßen festgelegt: Am Montag, 22. Juni sind das Hugo-Ball-Gymnasium sowie die Grundschulen Gersbach-Winzeln-Windsberg, Sommerwald und Robert-Schuman dran. Am Dienstag, 23. Juni, folgen das Leibniz-Gymnasium und die Grundschule Horeb. Am Mittwoch, 24. Juni, ist die Reihe an der Landgraf-Ludwig-Realschule plus und der Berufsbildenden Schule. Am Donnerstag, 25. Juni, sind Immanuel-Kant-Gymnasium und Käthe-Dassler-Realschule plus dran und am Freitag, 26. Juni, die Grundschulen Wittelsbach, Ruhbank, Fehrbach und Husterhöhe.

Wie die Stadt mitteilt, werden die Schulbücher nach diesem Zeitraum nicht mehr zurückgenommen. Das heißt, für Bücher, die in der betreffenden Woche nicht zurückgegeben werden, wird ein Schadenersatz gefordert. „Diese Fälle werden zentral durch das pädagogische Landesinstitut unmittelbar nach dem Rücknahmezeitraum generiert. Der Schadenersatzanspruch kann danach nicht mehr storniert werden“, erklärt die Stadt.

Weitere Informationen gibt es beim Schulverwaltungsamt: Telefon 06331 553312 oder 553310 sowie per E-Mail an schulverwaltungsamt@pirmasens.de.