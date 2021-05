Alle Jahre wieder – kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch die Frage nach den Winterreifen auf. Wann soll man die Räder eigentlich wechseln? Die RHEINPFALZ hat bei Experten nachgefragt.

Jedes Jahr im Herbst stellt sich dieselbe Frage: Ab wann sollte man die Winterreifen aufziehen? Bereits mit dem Monat Oktober beginnt eigentlich die Reifenwechselzeit. Laut der sogenannten „von O bis O-Regel“ sollen die Winterreifen von Oktober bis Ostern genutzt werden. KFZ-Experten in Pirmasens empfehlen, spätestens jetzt, die Autos für die kalte Jahreszeit rüsten zu lassen.

Aufgrund von Wartezeiten und Kosten beim Werkstattbesuch ist der Reifenwechsel mancherorts eine beliebte Do-it-yourself-Aufgabe für Hobbyschrauber. Eine aktuelle Studie ergab, dass jeder Dritte gerne selbst Hand anlegt. Nicht so in Pirmasens, wie KFZ-Meister Matthias Zehfuß auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. „Meine Kundschaft ist in all den Jahren, in denen ich meine Werkstatt in der Lemberger Straße nun habe, gewachsen. Von ihnen wechselt niemand selbst die Reifen, was natürlich auch mit den technischen Herausforderungen in der heutigen Zeit zu tun hat“, sagt er.

So werde das Gewicht der Autos und damit auch der Reifen immer größer, ganz so einfach wie früher sei der Reifenwechsel damit nicht mehr. Hinzu komme, dass mittlerweile alle neuen Räder mit dem sogenannten „Reifendruckkontrollsystem“ ausgestattet seien, das der Überwachung des Reifendrucks bei Kraftfahrzeugen diene, um Unfälle durch fehlerhaften Reifendruck zu verhindern – „damit da alles funktioniert, gehen die Leute lieber gleich zum Profi“, ist sich Zehfuß sicher.

Hinsichtlich des frühen Reifenwechsels im Herbst setzt der KFZ-Meister auf die Intelligenz der Autofahrer. Wenn bereits Schnee auf den Straßen liege, sei es zu spät und spätestens dann könne man auch rechtlich dafür belangt werden. „Anders als in Österreich beispielsweise, sind unsere Winter mild. Deshalb gibt es hier nur eine Empfehlung, die Reifen so früh wie möglich wechseln zu lassen. Wer sich daran hält, ist einfach auf der sicheren Seite“, so Zehfuß.

Mittendrin im Winterreifenwechsel ist auch Patrick Faroß von der gleichnamigen Autowerkstatt in der Rodalber Straße. „Jetzt in dieser Zeit habe ich alle Hände voll zu tun“, berichtet er. Viele seiner Kunden haben ihre Winterreifen bei ihm eingelagert, nur die wenigsten trauen sich, sie selbst zu wechseln. „Gerade jetzt im Corona-Jahr empfehle ich einen frühen Reifenwechsel, denn wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt“, sagt der KFZ-Meister, der seit 1999 eine eigene Werkstatt besitzt. Festgestellt hat er, dass sich Ganzjahresreifen wachsender Beliebtheit erfreuen.

„Das macht hier bei uns, wo immer weniger Schnee im Winter fällt, durchaus Sinn. Viel- und Schnellfahrern würde ich allerdings von den Allwetterreifen abraten“, so Faroß. Zu tun habe das mit der jeweiligen Gummimischung der Reifen. Winterreifen seien viel weicher als Allwetterreifen und damit habe man bei kalten Temperaturen mehr Halt auf der Straße.

Das bestätigt auch Alfred Bopp, Inhaber von Reifen Bopp in der Blocksbergstraße. „Wenn die Temperaturen immer mehr fallen, haften Sommerreifen nicht mehr. Das ist bereits bei sechs Grad Plus der Fall. Die Folge ist, dass sich die Bremswege teils dramatisch erhöhen“, erklärt der Reifenexperte. Auch er empfehle deshalb einen zeitnahen Reifenwechsel, denn Schnee sei für Winterreifen nicht unbedingt nötig. Allwetterreifen wiederum passen sich laut Bopp der Temperatur draußen an, seien allerdings nicht für sogenannte Vielfahrer geeignet.

„Ganzjahresreifen erleben auf einem Vielfahrer-Auto oft schon nach 35.000 Kilometern ihren Zenit, während Autofahrer mit geringerer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer auf Allwetterreifen zurücklegen können“, erklärt Bopp weiter. Auch er rät angesichts der technischen Neuerungen davon ab, für den Reifenwechsel selbst Hand ans Auto zu legen. „Da gehört eben Fachwissen vom Profi dazu. Wer das nicht hat, lebt gefährlich“, so der Inhaber von Reifen Bopp.