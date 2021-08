„Baum fällt“, heißt es zwischen Pirmasens und Rodalben. Mit etwas Verspätung haben die Holzerntemaßnahmen entlang des „Badischen Weges“ begonnen. Revierförster Jens Herzog informiert, die Maßnahmen seien witterungsbedingt verschoben worden. „Ursprünglich sollte Mitte August mit der Hiebmaßnahme begonnen werden.„Witterungsbedingt haben wir etwas später begonnen, um die Wege nicht unnötig zu strapazieren und bestandschonend zu arbeiten“, so Herzog im RHEINPFALZ-Gespräch. In einer Informationsveranstaltung des Forstamtes Westrich hatte der kommissarische Forstamtsleiter Michael Grünfelder bereits am 7. August über die umfangreichen Hiebmaßnahmen informiert. „Baum fällt“ heißt es zunächst oberhalb der Rodalber Tennisplätze im Bereich „Geißbühl“. Zwei Wege sind derzeit gesperrt für Waldbesucher. Ein Harvester ist im Einsatz. „Es wird zu kleineren Sperrungen von Waldwegen im Bereich des „Badischen Weges“ zwischen Rodalben und Pirmasens während den Holzerntemaßnahmen kommen“, berichtet Herzog. Die Sperrungen würden nur so lange vorgenommen, wie notwendig, damit die Einschränkungen für die Waldbesucher auf ein notwendiges Minimum reduziert werden könne. Der Felsenwanderweg bleibe von Sperrungen verschont, sähen die Planungen vor, sodass der beliebte Rundwanderweg von rund 45 Kilometern Länge rund um Rodalben uneingeschränkt nutzbar sei, auch während der Erntemaßnahmen, teilt Herzog mit. Im Falle von Sperrungen seien stets Umleitungsstrecken ausgeschildert. Bis Mitte Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Rund 2300 Festmeter, vor allem Buchen und Lärchen, werden eingeschlagen auf einer Fläche von rund 60 Hektar. Auch kleinere Anteile von Eichen, Douglasien und andere Baumarten werden geerntet und vermarktet. Bis zum Abtransport werden die Baumstämme auf Holzpoltern entlang des „Badischen Weges“ gelagert.